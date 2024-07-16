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淡水爬蟲世界生態營好驚訝 孩子近距離互動

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新北市議員陳偉杰邀請自八里國中的老師，來到淡水區新市國小舉辦一場小故事談生態-認識爬蟲世界暑期營活動。圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員陳偉杰邀請自八里國中的老師，來到淡水區新市國小舉辦一場小故事談生態-認識爬蟲世界暑期營活動。圖／紅樹林有線電視提供

為了要讓孩子在暑假期間有個充實且學習的假期渡過，新北市議員陳偉杰邀請自八里國中的老師，來到淡水區新市國小舉辦一場小故事談生態-認識爬蟲世界暑期營活動，不僅是教大家認識許多的爬蟲動物及演化過程，更特別將這些特別來賓請出場，包括了綠水龍等爬蟲類動物，讓孩子近距離接觸。

新北市議員陳偉杰表示，這次感謝用心的俊凱老師，他所帶來的生物觀察站帶小朋友們認識爬蟲動物的演化過程、生態習性 及外觀特徵，還特別準備幽默風趣的影片，讓小朋友們更輕鬆、更簡單認識這些古老的陸棲生物群。看到現場的小朋友們非常開心地投入活動，在與爬蟲動物近距離互動的時候還發出「哇塞~」、「天啊」的驚訝聲，那畫面真是非常的有趣。

市議員表示，這次非常感謝新北市立八里國中 詹志偉校長，推薦專業又有熱誠的老師，讓小朋友及家長們有一個難忘的暑期活動，以及新市國小提供安全又舒適的場地，開心學習玩樂，也感謝淡水區新興里 、淡水區北投里、沙崙里、油車里共同協辦與參加活動，藉由這樣的活動除了希望讓小朋友們探索大自然生物的奇妙，也學習對生命和生態的尊重及愛護。

八里 淡水 爬蟲類 議員

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