雙溪牡丹社區共餐有成 在地家常菜好吃又健康
雙溪區牡丹社區辦理共餐已經有十年時間，每個月一次的共餐相聚，由婆婆媽媽們拿出家常菜，更使用在地食材，讓銀髮族吃得開心又健康，今(16)日在地企業觀天下有線電視由總經理黃清波率隊，捐贈牡丹社區加菜金響應，希望讓共餐可以細水長流。
牡丹社區發展協會理事長何玉里表示，共餐已經持續十多年，雖然是一個月辦一次，但還是很熱鬧，婆婆媽媽們不辭辛苦張羅，端出一道道美味的家常菜，更是食在地吃當季，美味又健康。
觀天下有線電視公司總經理黃清波說，偏鄉地區經營共餐通常都自給自足，而且牡丹社區已經辦理十多年，這次也來響應捐贈一萬元加菜金，希望讓共餐辦得更長久，讓偏鄉長者受到更好的照顧。
雙溪區區長林銚傑今天也到場和長者共餐話家常，並進行政令宣導，讓長者除了吃飯，也獲得新資訊，縮短偏鄉的資訊落差。
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