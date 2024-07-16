夏季無雨水源頭沒水用 平溪嶺腳里居民無水好苦

現正值炎炎夏日，平溪地區也好久沒有下雨了，這也導致山區使用簡易自來水的情況不如預期，許多住戶開始無水可用，今(16)日平溪區區長李天民就偕同嶺腳里里長陳銘哲就到嶺腳里的簡易自來水水源頭，也希望除了降水，也能從中改善取水的設施，讓民眾都有水可用。

平溪區區長李天民說，今天跟著里長來到嶺腳里的簡易自來水系統還有水源頭的狀況，因極端氣候影響，平溪近期午後降雨都沒有，所以水源頭的水量稀少，集水區已經收集不到太多水量，以至於下游的居民都無水可用。

嶺腳里里長陳銘哲表示，最近的天氣高溫炎熱，平溪也好久沒降雨，導致溪流河水枯竭，幾乎見底，感謝區長李天民今天視察水源頭，希望可以協助改善，讓居民可以安心度過這個夏季的枯水期。