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淡水警開萬安演習協調會 人車管制籲民眾配合
113年「萬安47號演習」配合「漢光40號演習」實兵操演，新北市將在7月23日，下週二下午1時30分至下午2時實施警報發放、疏散避難及交通管制，以驗證各項防空整備。為了求演習最大效益，減少資訊落差引發民怨，淡水警分局昨(15)日邀請轄內大眾運輸業者、機關、學校及大型商號，召開萬安演習協調會。
淡水警分局長彭正中表示，年度演習置重點於「防空疏散避難設施應配合防空警報主動開放」，防空疏散避難設施之所有人，聽聞防空警報應主動開啟地下室車道之鐵捲門，供周邊民眾就近實施避難，以符戰時情況。淡水警分局強調「防空疏散避難設施」多位在大樓地下室，唯有防空演習、戰事發生或將發生時，接獲國防部發布管制疏散之命令後，能開放進入。
分局長彭正中提醒，防空疏散避難前，關閉門窗、電源、水源及瓦斯。而演習警報發放後，應聽從警察、民防人員引導車輛靠邊停放，人員引導就近進入防空疏散避難設施進行防空疏散避難，或依地形、地物切實掩蔽，並配合交通管制作為。演習期間也切勿以身試法，若拒絕軍、警(民防)人員指揮，將依民防法第21、25條規定，裁處新臺幣 3萬元以上至15萬元以下罰鍰。
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