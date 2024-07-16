快訊

又是小動物？苗栗280戶停電居民喊苦 「牠」尾巴燒焦躺電桿下

整理包／小孩何時開學、休業式？2024年中小學行事曆 學期重要日程一表掌握

立院通過決議邀賴清德國情報告 總統府打槍：在「這事」有結果前不宜行動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水警開萬安演習協調會 人車管制籲民眾配合

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
113年「萬安47號演習」，新北市將在7月23日，下週二下午1時30分至下午2時實施警報發放、疏散避難及交通管制。圖／紅樹林有線電視提供
113年「萬安47號演習」，新北市將在7月23日，下週二下午1時30分至下午2時實施警報發放、疏散避難及交通管制。圖／紅樹林有線電視提供

113年「萬安47號演習」配合「漢光40號演習」實兵操演，新北市將在7月23日，下週二下午1時30分至下午2時實施警報發放、疏散避難及交通管制，以驗證各項防空整備。為了求演習最大效益，減少資訊落差引發民怨，淡水警分局昨(15)日邀請轄內大眾運輸業者、機關、學校及大型商號，召開萬安演習協調會。

淡水警分局長彭正中表示，年度演習置重點於「防空疏散避難設施應配合防空警報主動開放」，防空疏散避難設施之所有人，聽聞防空警報應主動開啟地下室車道之鐵捲門，供周邊民眾就近實施避難，以符戰時情況。淡水警分局強調「防空疏散避難設施」多位在大樓地下室，唯有防空演習、戰事發生或將發生時，接獲國防部發布管制疏散之命令後，能開放進入。

分局長彭正中提醒，防空疏散避難前，關閉門窗、電源、水源及瓦斯。而演習警報發放後，應聽從警察、民防人員引導車輛靠邊停放，人員引導就近進入防空疏散避難設施進行防空疏散避難，或依地形、地物切實掩蔽，並配合交通管制作為。演習期間也切勿以身試法，若拒絕軍、警(民防)人員指揮，將依民防法第21、25條規定，裁處新臺幣 3萬元以上至15萬元以下罰鍰。

交通管制 大眾運輸 淡水 萬安演習 警報

延伸閱讀

整理包／2024萬安演習下周登場！首次發布國家級警報 時間、交通管制、注意事項一次看

因應淡北道施工 淡水公所強化替代路線標示

萬安47號演習7月22日起分區舉辦 台灣高鐵聯外接駁配合暫停行駛

北市萬安演習23日登場 人車避難以免被罰

相關新聞

北市連2起停電！和平醫院、內湖區逾2000戶受影響 台電：皆已復電

台北市中正區聯合醫院和平院區今天下午2點發生停電，不少醫護人員、病患皆受到影響，無獨有偶，內湖區瑞光路等一帶，稍早中午1...

聯醫和平院區突停電！室內悶熱病患傳怨聲、手扶梯無法用 院方證實了

北市聯合醫院和平院區今下午傳出停電，冷氣、手扶梯全都暫無法使用，室內悶熱情形導致不少病患受不了紛紛抱怨，聯醫也證實下午和...

大同小異？夜市恐淪老街「都長一樣」 夜市工會：求同存異、打團體戰

為行銷台北市夜市美食，市場處已連續15年舉辦「夜市打牙祭」，然而，近年夜市美食卻被批評同質性高，就連攤商認為成長空間也有...

淡水爬蟲世界生態營好驚訝 孩子近距離互動

為了要讓孩子在暑假期間有個充實且學習的假期渡過，新北市議員陳偉杰邀請自八里國中的老師，來到淡水區新市國小舉辦一場小故事談生態-認識爬蟲世界暑期營活動，不僅是教大家認識許多的爬蟲動物及演化過程，更特別將這些特別來賓請出場，包括了綠水龍等爬蟲類動物，讓孩子近距離接觸。

雙溪牡丹社區共餐有成 在地家常菜好吃又健康

雙溪區牡丹社區辦理共餐已經有十年時間，每個月一次的共餐相聚，由婆婆媽媽們拿出家常菜，更使用在地食材，讓銀髮族吃得開心又健康，今(16)日在地企業觀天下有線電視由總經理黃清波率隊，捐贈牡丹社區加菜金響應，希望讓共餐可以細水長流。

夏季無雨水源頭沒水用 平溪嶺腳里居民無水好苦

現正值炎炎夏日，平溪地區也好久沒有下雨了，這也導致山區使用簡易自來水的情況不如預期，許多住戶開始無水可用，今(16)日平溪區區長李天民就偕同嶺腳里里長陳銘哲就到嶺腳里的簡易自來水水源頭，也希望除了降水，也能從中改善取水的設施，讓民眾都有水可用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。