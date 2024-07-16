石門農場「架曬」越光米 又Q又香又好吃

到了割稻曬穀的季節，石門有農場曬稻穀的方式很特別，農場主人製作曬穀架，將稻穗集成束，倒置架曬稻穀，風吹過陣陣稻香，遇到下雨隨時推進室內，又不怕最近氣候太過炎熱導致稻穀太快乾燥而口感不佳，讓石門出產的越光米又Q又香又好吃。

出磺口農場陳國志說，出磺口農場除了生態多樣，更以種植越光米為出名，近來到了稻穀熟成收割時節，農場也將稻米收集成束，放上移動曬穀架上曬稻穀，因應最近的炎熱的天氣，每隔一天就要翻一次穀，將被綁在內部比較不易被曬到的稻穀給翻到外層來曬乾。

此外，出磺口農場陳國志也指出，比起傳統先講稻穀打下，再透過空地日曬稻穀，現在的炎熱氣候，會讓地面曬穀因為導熱太快乾燥導致口感不佳，而架曬稻米不僅能讓稻穀慢慢乾燥保留Q度與口感，根據日本農民說法，這樣曬還能讓稻桿中的養分再流向穀粒，讓稻米更香甜好吃。

出磺口農場應用智慧，製作曬穀架曬稻米，讓米慢慢乾燥，大約要曬一整週才能達到可以收起保存的濕度，可以移動放置在室外或溫網室內，風吹過還有陣陣稻香，讓架曬的越光米又Q又香又美味。