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步道年久失修…安坑輕軌登山秘境鋼筋突出、護欄倒 公所完成初步安全修繕
新北新店安坑二城潤濟宮後方登山步道是安坑輕軌周圍的賞景秘境，過往吸引不少人定期前往，不過步道年久失修，已經殘破不堪，民眾及里長向議員陳情盼改善。新店區公所表示，已完成初步安全修繕，避免再有鋼筋外露或踏板破損等問題；新北觀旅局也說，全線完整修繕及正進行中，完工後也規畫推廣。
位於新北新店的安坑輕軌通車後，不少周邊景點也被開發，其中在地最大廟宇潤濟宮後方的登山步道卻殘破不堪，甚至有鋼釘突出、護欄倒塌情況，若不慎跌倒可能危及生命安全，居民及民代都盼盡速修整。
民眾反映，木棧道前半段就已經有不少斷裂處，走到後面不只是木頭布滿青苔，木板也出現空洞，雖然能遠眺周圍山景，但走起來險象環生，讓人不敢再靠近。雙城里長黃燦煌也說，希望改善當地環境，帶動地方發展。
新北觀旅局、新店區公所、新北市議員黃心華前陣子會勘了解情況。黃表示，會勘後以要求市府朝「新增及更換指標牌」、「步道木板更換」、「步道鋼筋突出改善」等方向著手修整。
新店區公所經建課說明，經過先前會勘，已就公所能先處理的指示牌、登山步道鋼筋外露、塑木材質踏板破損等項目全線修繕完成，排除民眾安全問題。觀旅局也說，全線完整改善現正在進度上，力拚原規畫的年底完工，屆時也會推廣郊山小旅行。
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