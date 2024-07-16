僅看監視器畫面不夠？幼兒園性侵案流程挨批 北市教育局還原：最快、最直接

北市某私立幼兒園教保員性侵幼童一案，民進黨中央今開記者會指控北市府行政怠惰，質疑市府第一案發生時僅針對監視器畫面調查就結案，未全面對園內訪談，第二案爆發時教育局也沒有馬上停招。教育局澄清，第二案展開調查時行為人已被羈押，若直接廢止設立許可，恐讓在園幼生及家長無所適從；針對第一案爆發僅調閱監視器，教育局表示，監視器畫面為行政調查最快、最直接了解事件手段，後續也會將當時時序重新檢討精進。

教育局表示，2022年7月發生案件時並未接獲家長陳情或驗傷單資料，而是幼兒園校安通報，隨即調去當年6、7月監視器畫面，經審視後查無任何具證據力之影像畫面，且依照當時「教保服務人員條例」及教育部2020年函文，皆無法對該行為人停職或要求解聘，並非縱容疑似行為人在幼兒園任教，且該案最後檢方也不起訴處分。

教育局也說，目前市長蔣萬案已指示教育局應全面盤點2022年案件時序、流程、法令及困境檢討，特別是各界關注教育局除調閱監視器畫面的行政調查外，應再進行幼兒、家長、幼兒園教師全面訪談，將盡速盤點完成。

針對2023年3月新法修訂上路後，明定涉案人調查期間必須停職，教育局表示，幼兒園未通報2020年案件已移送司法調查，直至去年7月第二案爆發後，才告知該案遭司法調查，教育局也針對園方刻意隱匿且未讓當事人停職，依新法裁處負責人30萬元。教育局也呼籲，中央應思考修法，類此幼兒園刑事案件，行政與司法機關間，應建置連繫平台，強化橫向連結，讓行政機關能即時處置。

針對民代質疑2023年7月第二案爆發後教育局未讓園方即時停招，教育局澄清，園方於去年4月公告簡章、6月14、15日登記、6月17日抽籤完成，共核定56人，調查期間取得幼生資料也為56人，後續事件發生陸續離園，教育局當時也要求該幼兒園調查結果確定前，勿再招收新生入園，並自8月14日起成立專案小組進駐該園，管制每日幼生出缺席情形，避免新生入園。

教育局也說，2023年7月第二案爆發時，行為人已遭羈押，調查期間均不在園內，無繼續在園犯行可能，依「教保服務人員條例」第17條，調查期間幼兒園應先將行為人予以暫時停聘、停職或停止契約執行，優先保障在園幼生安全，如直接廢止設立許可，恐讓已在園幼生及家長無所適從，在廢止前也同步辦理在園幼生家長說明會、提供其他可轉介園所資訊等，協助幼生完成安置。