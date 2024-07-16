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慶城街塌陷案 監院：北市府工程管控缺風險意識

中央社／ 台北16日電
台北市慶城街一處建案工地，今年2月因導溝施工支撐力不足導致路面塌陷。圖／聯合報系資料照片
台北市慶城街一處建案工地，今年2月因導溝施工支撐力不足導致路面塌陷。圖／聯合報系資料照片

監委林國明今天說，台北市慶城街一處建案工地，2月因導溝施工支撐力不足導致路面塌陷。北市府對於新、舊地下室深導溝開挖與地下連續壁銜接工程管控欠缺風險意識，促請北市府檢討改善。

台北市慶城街一處建案工地，在今年2月23日晚間發生坍塌，且相臨道路往工地內傾，形成深度約1.5公尺的下陷範圍，導致4輛汽車受損，鄰近住戶憂心損及自家房屋結構。

監察委員林國明、張菊芳透過新聞稿表示，監察院內政及族群委員會16日通過兩人所提調查報告。經查，台北市政府欠缺留存相關施工圖說，也未要求落實營造業法第26條，難以判斷廠商是否已按核准圖說或施工圖說施工，顯不利釐清事故原因及賠償責任。

監委說，對於營造廠在地下室開挖，相關施工計畫表單顯有欠缺，內政部及台北市政府宜參考工程會所訂頒的施工廠商施工檢驗程序及自主檢查表等規範，謀求精進改善。

監委指出，北市府對於新、舊地下室深導溝開挖與地下連續壁銜接工程的管控，長期欠缺風險意識，經查北市府過去10年共計14件，均無特別審核機制，且認為涉及鄰房的深導溝開挖屬於假設工程，任由營造廠自負施工責任不需申報勘驗，對於人口密集地區基礎開挖工程風險意識與管理機制都有不足，難謂沒有疏失。

監委表示，內政部應督飭所屬及台北市政府，強化地下開挖安全監理，以維護公眾安全。

北市府 意識 風險

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