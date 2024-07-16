北市連2起停電！和平醫院、內湖區逾2000戶受影響 台電：皆已復電
台北市中正區聯合醫院和平院區今天下午2點發生停電，不少醫護人員、病患皆受到影響，無獨有偶，內湖區瑞光路等一帶，稍早中午12點也發生停電。台電表示，中正萬華共有2350戶停電，內湖則是有94戶停電，目前全數皆復電。
據了解，在停電當下，和平醫院的醫護人員手邊的電子資料尚未存檔，造成不少影響，就連醫院內的長輩也紛紛驚呼，不斷和醫護人員詢問狀況。
台電說明，中正萬華停電案，主要是成都變電所第62饋線事故停電所致，包含台北市立聯合醫院和平院區、內政部警政署警察廣播電台，共2350戶受影響。獲報後立即派員至現場查修，並先行透過轉供，下午2點9分全數復電妥。
另一起內湖停電案，台電說明，主要是台電設備故障、地下電纜不良所致，於中午12點46分發生停電，共有94戶受影響，獲報後已於下午1點22分復電，不過由於主因為瑞光路地下電纜不良，目前為緊急復電，台電仍會在積極搶修。
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