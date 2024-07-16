大同小異？夜市恐淪老街「都長一樣」 夜市工會：求同存異、打團體戰

為行銷台北市夜市美食，市場處已連續15年舉辦「夜市打牙祭」，然而，近年夜市美食卻被批評同質性高，就連攤商認為成長空間也有限。台灣夜市商圈產業工會總會長林定國說，屬性相同就要做到主題、口感不同的差異，進而去打團體戰；市場處和夜市自治會要有相關計畫，否則會像老街一樣大同小異。

「其實夜市食物都大同小異。」第一線攤商有感，雖然之前輝達創辦人黃仁勳帶動下，會有些人特地前來嚐鮮，但是並不長遠，加上全台各個夜市同質性過高，國內外遊客逛個一兩次就會感到膩，應該是要結合周遭特色活動，才能達到吸客效果。

北市議員郭昭巖說，北市夜市目前百家爭鳴，最重要的仍是要有自己特色，同時也要跨局處的建立城市觀光、輕旅行方向構思，透過名人、網紅等多管道宣傳，此外，夜市的消費參差不齊也該一併處理，否則負面標籤太多的影響下，消費者也會卻步。

同為寧夏夜市自治會理事長的林定國坦言，現在夜市同質性高，「就像當初台灣老街被批評到處都長得一樣。」認為夜市不能有太多連鎖加盟店，以寧夏夜市為例，在地60%是老攤，所以管理層、市場處都要意識去做出特色、差異化。

林定國說，即便是屬性相同，其中的主題、口感要做差異，寧夏夜市也有十幾家在賣魯肉飯，「你到龍鳳號，你會先叫雞卷，再來點魯肉飯；你到三元號，你會先點魚翅肉羹、再叫菜和魯肉飯；你到鬍鬚張的話，當然就先點魯肉飯。」這就是做出求同存異。

差異性做出來後，林定國說，再者就要結合北市各大夜市來打團體戰，讓旅客吃完寧夏夜市，會想要到士林、饒河街等去品嚐不同的美食，記得當年打牙祭擔任評審時，就推出「大富翁」活動，每間夜市挑選十攤串連成「大富翁」模式。

林定國也說，夜市的攤商多為老一輩，比較難做出改變，市場處或夜市自治會就要有相關計畫措施去輔導，才能夠讓夜市整體有所成長。

市場處攤販科長張峻閔表示，差異化確實是日後輔導的方向，讓夜市之間有特色、獨立的美食，進而降低重複性。同時也結合其他局處舉辦活動期間，趁勢推出夜市觀光，像是大稻埕煙火節、北投啤酒節等，「夜市攤商反映，業績成長至少增加3到4成。」

另外，有關夜市食物售價參差不齊問題，張峻閔說，這部分得回歸到市場機制，但會盡可能向攤商、自治會說明，訂出平價的產品或其他回饋消費者方式，最起碼要有透明地售價，避免糾紛。