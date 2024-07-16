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基泰大直民宅下陷案 監院促北市府檢討改進

中央社／ 台北16日電

監委林國明今天說，112年9月7日「基泰大直」建案因施工不慎，導致工地坍塌及鄰房傾斜等情形，廠商使公務員登載不實及租借牌等情形，北市府未主動移送偵辦，監察院函請北市府檢討改善。

基泰建設位在台北市中山區「基泰大直」建案，民國112年9月7日晚間因施工不慎，導致工地坍塌及鄰房傾斜，甚至有民宅整棟下陷的重大公安情形。

監察委員林國明、施錦芳、林盛豐透過新聞稿指出，台北市政府未落實營造業法第26條「營造業承攬工程，應依照工程圖樣及說明書製作工地現場施工製造圖及施工計畫書，負責施工」規定，不僅無法據以施工勘驗，也無法在公安事故發生後，提供施工圖說等必要卷證，以釐清建築師、技師懲戒委員會及檢察官起訴書所列爭端。

監委表示，本案相關廠商、人員涉犯刑責使公務員登載不實及租借牌等情形，雖因行政、技術分立，由行為人各負其責，但北市府僅將建築師、技師移送懲戒，未能依刑事訴訟法第241條「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發」規定，主動移送偵辦，難以有效遏阻違法情事。

監委說，台北市政府應確實檢討改進，函請內政部參考辦理。

另外，監委表示，台北市政府為辦理建築工程施工損鄰爭議事件，依北市建築管理自治條例第28條訂有「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」。依該規則102年7月8日修正版規定，建管處仍有「派員會同勘查」損鄰案件的責任。

監委指出，111年2月14日修正後，建管處僅需「通知建方（起造人或承造人）會同監造方（建築工程之監造人）辦理」，無須派員到場會同勘查鄰房損害情形及責任歸屬，此舉無異任由建設公司「球員兼裁判」，難令受損疑義戶信服。

監委說，本案發生後損鄰處理規則才增訂「受損疑義戶指定經都發局公告之第三方專業公會參與勘查」規定，足證都發局任令建方會同監造方辦理施工損鄰認定，自棄主管建築機關法定職掌，應確實檢討改進。

公務員 北市府 建築師

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