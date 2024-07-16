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北市聯醫總院長蕭勝煌屆齡退休 北榮王智弘調任

中央社／ 台北16日電

台北市立聯合醫院總院長蕭勝煌屆齡退休，台北市衛生局長陳彥元今天說，新任總院長將由台北榮總桃園分院長王智弘調任，待行政程序處理完畢，預計1個月內可以上任。

台北市立聯合醫院今天舉辦總院長暨院區院長交接典禮，在蕭勝煌退休生效後，由副總院長王懋哲暫代。

此外，陽明院區院長陳冠仰屆齡退休，遺缺由原聯合醫院副總院長邱逸淳接任；邱逸淳原代理林森中醫昆明院區院長一職，暫由副總院長黃遵誠代理院長。

蕭勝煌致詞表示，卸下行政職後仍會持續開設門診，手術也不會停下，持續在醫界為市民健康貢獻。他認為，聯合醫院的進步空間無限大，所以該做的、不好做的都要面對並執行，才能造就不可限量的前景。

蕭勝煌提及，聯醫轉型為行政法人的可行性評估已經完成，接下來將由台北市長蔣萬安做最後決策，但他認為組織編修勢在必行，「組織沒轉型，聯合醫院大概沒辦法發展下去」。

除了軟體更新，他指出，聯醫還有院舍氯離子含量偏高或高齡老舊問題，但改建工程對財務衝擊大，用地取得也不明朗，所以希望新任總院長繼續努力，持續讓聯醫發光發熱。

陳彥元會後接受媒體聯訪表示，聯醫院區改建需要時間，目前已規劃中興院區在自有土地上新建大樓，粗估須花費新台幣100億元，將與中央爭取部分經費補助。

至於新任總院長人選，陳彥元說，將由台北榮民總醫院桃園分院院長王智弘調任，行政程序預計1、2週內就能完成，新任林森中醫昆明院區院長人選也預計1個月內會出爐。

陳彥元指出，王智弘曾任三軍總醫院院長，將是聯醫首名有醫學中心院長資歷的總院長，所以市府及市民期待都非常大，期許王智弘在公共衛生任務上，無論質或量都持續精進，並協助市府推動長照政策，同時加強急性醫療功能及內部管理，帶領聯醫往前大步邁進。

中醫 衛生局

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