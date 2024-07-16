新北客家迷彩學特展起跑 從遷徙看族群文化底蘊

「新北客家迷彩學」特展即日起至12月15日，在客家文化園區展出；透過新北客家4大板塊遷徙脈絡，認識客家族群如何來到新北，以不同工藝展現文化底蘊，與適應生活的文化。

新北市府客家事務局發布新聞表示，以「美學及迷彩」作為策展論述的「新北客家迷彩學」展覽，描述客家族群於不同時期來到台北盆地與近山丘陵開墾時，與周遭族群互動後的適應與融合。

客家局說，展覽以現今新北為範圍，解開清領時期來台的漳汀客家，日治時期為了焗腦及茶產業自新竹州來到三峽的客家族群，及終戰後為經濟及求學而來的島內移民客家，其遷徙脈絡與文化。

展覽運用迷彩的概念，訴說客家族群生活於新北各流域，為了生存與適應環境而發展出生活方式；有壓抑、隱藏且不張揚性格，在都會區中持續生活且保有認同。

在美學方面，以人、文、地、產、景等元素，探究客家族群與社會、自然及物件間關係。邀請李妃純運用蓪草工藝創作出含笑花、新丁花（矮仙丹）及野薑花，代表新北客家的謙虛、團結和諧及異地突圍，最終在新北持續深耕客家。

客家局表示，新北不僅擁有都會客家型態，還有三峽山客與三芝、石門山海客，並有以往不同時期、來自不同地區客家族群，交織成新北客家。

展覽中，邀王興寶老師創作客語詩詞，展現新北客家族群遷徙故事的惆悵、鄉愁、奮鬥。另外，展區結合木藝、陶藝與複合媒材，展現新北客家族群文化底蘊及精神。週末規劃職人進駐體驗活動，主題有餐桌、工藝、食藝等體驗DIY。