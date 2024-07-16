北市淨零碳排條例獲政院核定 林奕華：朝2050零碳排邁進

「台北市淨零排放管理自治條例」終於獲行政院准予核定，台北市副市長林奕華今天在臉書表示，「每年夏天，可能都是你餘生中最涼爽的夏天」大家有沒有覺得，最近天氣都很熱！」北市府持續推動減碳新生活運動，朝2050淨零碳排邁進。

台北市淨零自治條例於2022年6月22日議會就三讀通過，當年7月5日北市府也函報行政院，行政院逾1年半後，以部分法規與中央法規牴觸不予核定，北市環保局修正後今年6月3日再送行政院審議，昨天北市府收到中央核定的消息。

「氣候的改變，已經讓溫度再也回不去了」林奕華今天也在臉書表示，台北市更是我國第一個完成訂定淨零排放相關自治條例的地方政府，北市府設定在2030年減碳40%、2040年減碳65%、2050年達到淨零排放的階段性目標。碳排減量，需要中央地方共同協力，所以法源非常重要。

林說，上周四她代表市長蔣萬安出席行政院院會，特別發言拜託能盡速核定，台北市政府送行政院核備前後經過兩年時間，包括在今年初收到中央要求台北市修正3個條文，謝謝台北市議會非常支持，在這會期以最優先法案審議通過，市府再度於6月3日送中央。

「降溫城市」、「綠運城市」、「韌性城市」、「淨零新生活」，是台北市的4大戰略方向，林奕華說，市長蔣萬安持續要求各局處將「永續」觀念導入各項市政建設中，貫徹台北市全方位的永續治理！「我們在日常生活中，透過習慣的改變，落實減碳新生活，讓我們一起努力，才能一起改寫歷史。」