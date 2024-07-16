快訊

槍手行刺川普前48小時行蹤曝！靶場練槍、買50發彈藥 本來還要炸車

徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

遺產分配常見誤解！「配偶無條件拿一半」是錯的？律師2階段詳解

北市淨零碳排條例獲政院核定 林奕華：朝2050零碳排邁進

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長林奕華。圖／取自林奕華臉書
北市副市長林奕華。圖／取自林奕華臉書

「台北市淨零排放管理自治條例」終於獲行政院准予核定，台北市副市長林奕華今天在臉書表示，「每年夏天，可能都是你餘生中最涼爽的夏天」大家有沒有覺得，最近天氣都很熱！」北市府持續推動減碳新生活運動，朝2050淨零碳排邁進。

台北市淨零自治條例於2022年6月22日議會就三讀通過，當年7月5日北市府也函報行政院，行政院逾1年半後，以部分法規與中央法規牴觸不予核定，北市環保局修正後今年6月3日再送行政院審議，昨天北市府收到中央核定的消息。

「氣候的改變，已經讓溫度再也回不去了」林奕華今天也在臉書表示，台北市更是我國第一個完成訂定淨零排放相關自治條例的地方政府，北市府設定在2030年減碳40%、2040年減碳65%、2050年達到淨零排放的階段性目標。碳排減量，需要中央地方共同協力，所以法源非常重要。

林說，上周四她代表市長蔣萬安出席行政院院會，特別發言拜託能盡速核定，台北市政府送行政院核備前後經過兩年時間，包括在今年初收到中央要求台北市修正3個條文，謝謝台北市議會非常支持，在這會期以最優先法案審議通過，市府再度於6月3日送中央。

「降溫城市」、「綠運城市」、「韌性城市」、「淨零新生活」，是台北市的4大戰略方向，林奕華說，市長蔣萬安持續要求各局處將「永續」觀念導入各項市政建設中，貫徹台北市全方位的永續治理！「我們在日常生活中，透過習慣的改變，落實減碳新生活，讓我們一起努力，才能一起改寫歷史。」

北市府 淨零 行政院

延伸閱讀

綠營控幼兒園性侵案蔣萬安無作為 徐巧芯出示公文還原

幼兒園性侵案 民進黨批蔣萬安卸責擬向監院檢舉

批縱容狼師…吳沛憶：北市府寵溺蔣萬安 誰來保護孩子？

幼兒園狼師案吳沛憶再嗆蔣萬安 北市府：政治操作消費悲劇

相關新聞

石碇「不見天街」傳落石危機 地方盼補強後保特殊文化

石碇「不見天街」傳落石危機，有建築在0403大地震後布滿石塊，引發民眾憂心。據了解，該建築產權複雜，要補強或拆除目前還難...

北市淨零碳排條例獲政院核定 林奕華：朝2050零碳排邁進

「台北市淨零排放管理自治條例」終於獲行政院准予核定，台北市副市長林奕華今天在臉書表示，「每年夏天，可能都是你餘生中最涼爽...

8月1日上路 板橋江翠重劃增跳蛙公車路線

新北市板橋江翠北重劃區人口近年預估增2萬多人口，經過議員辦數次說明會，交通局與業者確定派橘5以跳蛙公車方式，在AB區加開...

兒少性剝削恐釀嚴重創傷 新北警赴高中辦防身術學習營

為保護孩童免於性剝削侵害，立法院通過兒少性剝削條例修正草案，將嚴懲持有兒少性影像者，最重可判處7年以下有期徒刑及併科10...

北士科人行道成「開心農場」輪椅族陷危機 市府：月底前除草

台北市開發新亮點「北投士林科技園區」周邊人行道遭控訴，除道路狹窄，私地內雜草蔓延到人行道上淪為「開心農場」，更是輪椅族通...

公園遊戲場熱得發燙 孩童吃不消

夏天氣溫飆高，到戶外公園嬉戲要當心熱傷害，尤其是金屬材質遊憩設施、熱得發燙的鋪面，孩子很難在酷熱時段走進遊戲場。記者和民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。