新北就業博覽會7月18日登場 釋出逾1900職缺
新北市政府勞工局今天表示，將於7月18日上午在市府6樓大禮堂舉辦「新北市就業博覽會」，現場共50廠商設攤徵才，釋出逾1900個工作機會，月薪最高上看新台幣7萬6000元。
勞工局發布新聞稿指出，新北市就業博覽會將於18日上午10時至下午2時，在市府6樓大禮堂舉辦，現場邀請昇恒昌、鼎泰豐、一蘭拉麵、首都客運等50家優質廠商共襄盛舉。現場提供手語翻譯服務，協助聽語障礙者溝通及面試。
勞工局代理局長陳瑞嘉表示，現場提供超過1900個工作機會，其中最大宗求才產業為旅宿餐飲業，職缺占比5成1；其次為科技製造業，職缺占1成7。
他表示，薪資以昇恒昌徵派駐桃園機場藥師最高，月薪上看76K；現場也提供350個兼職職缺，歡迎有彈性工作時間或暑期工讀需求者應徵，其中以藏壽司內外場計時人員時薪最高，上看新台幣270元。
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