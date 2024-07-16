石碇「不見天街」傳落石危機 地方盼補強後保特殊文化

石碇「不見天街」傳落石危機，有建築在0403大地震後布滿石塊，引發民眾憂心。據了解，該建築產權複雜，要補強或拆除目前還難有管道可循。石碇區公所緊急先以H型鋼梁支撐，並貼公告警示；在地民眾也盼找出兩全其美方式，將這特殊街景文化保留下來。

石碇老街歷史悠久，其中石碇東街甚至有目前全台灣碩果僅存的「不見天街」，不過其中卻有店家在大地震後布滿屋樑碎塊，居民憂心構安全已出現嚴重問題，且老街房屋緊鄰連續壁，搞不好會影響周圍，更可能造成人員傷亡。

新北市議員陳乃瑜表示，接獲民眾陳情後邀集有關單位會勘，雖然房屋部分屬於民眾私權，但還是請有關權責單位即刻做緊急處置，盼別讓民眾安全受到影響。

據了解，石碇老街「不見天街」年代久遠，使用執照建照等不可考，中間走道屬於公有地，但樓上天花板及兩側又屬於民眾住家，有些區塊也可能在水利地上，產權結構複雜，要補強或拆除都不容易。