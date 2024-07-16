石碇「不見天街」傳落石危機 地方盼補強後保特殊文化
石碇「不見天街」傳落石危機，有建築在0403大地震後布滿石塊，引發民眾憂心。據了解，該建築產權複雜，要補強或拆除目前還難有管道可循。石碇區公所緊急先以H型鋼梁支撐，並貼公告警示；在地民眾也盼找出兩全其美方式，將這特殊街景文化保留下來。
石碇老街歷史悠久，其中石碇東街甚至有目前全台灣碩果僅存的「不見天街」，不過其中卻有店家在大地震後布滿屋樑碎塊，居民憂心構安全已出現嚴重問題，且老街房屋緊鄰連續壁，搞不好會影響周圍，更可能造成人員傷亡。
新北市議員陳乃瑜表示，接獲民眾陳情後邀集有關單位會勘，雖然房屋部分屬於民眾私權，但還是請有關權責單位即刻做緊急處置，盼別讓民眾安全受到影響。
據了解，石碇老街「不見天街」年代久遠，使用執照建照等不可考，中間走道屬於公有地，但樓上天花板及兩側又屬於民眾住家，有些區塊也可能在水利地上，產權結構複雜，要補強或拆除都不容易。
石碇區長劉彥伯表示，該建築確實是年久失修，也知道情況複雜，目前緊急先規畫以H型鋼梁支撐，並張貼公告及提醒等，避免民眾因此受影響，也盼找出辦法來勸導屋主解決，七月底也會再次跟市府有關單位會勘。他感嘆，這是以前歷史因素造成的產權問題，但也希望能找出兩全其美方式；在地民眾也盼，把這特色「不見天街」的文化保留及延續。
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