8月1日上路 板橋江翠重劃增跳蛙公車路線

新北市板橋江翠北重劃區人口近年預估增2萬多人口，經過議員辦數次說明會，交通局與業者確定派橘5以跳蛙公車方式，在AB區加開2班次到新埔捷運站。交通局表示，確定8月1日正式上路，可結合1200TPASS，目前預估會評估3個月搭乘效益，再決定是否維持。

交通局表示，目前新北市跳蛙公車路線共62條，其中「板橋江翠-捷運新埔站」跳蛙公車將新增「永翠藝文街口」及「香社一路」等兩站，經與會單位現勘評估後，決議將「永翠藝文街口」設於板橋區永翠路348號前，並改名為「環河公園」站；「香社一路」站設於板橋區香社一路36號前，並繪設公車專用格及紅線。

市議員黃淑君表示，環河公園站現況多為草皮，民眾下雨天不易候車，建請板橋區公所將環河公園草皮移除改以其它鋪面設置，另外一條公車路線本就沒有百分百完美，從車輛調度、路線核定、結合1200TPASS等等，都沒有這麼簡單，但她還是成功爭取道江翠AB區跳蛙式公車。