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幼兒園狼師案吳沛憶再嗆蔣萬安 北市府：政治操作消費悲劇

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨立委吳沛憶。圖／聯合報系資料照
民進黨立委吳沛憶。圖／聯合報系資料照

北市某幼兒園長之子涉性侵，北市府昨反擊民進黨立委吳沛憶擔任議員時無相關發言記錄。吳沛憶今回應，北市府否認竄改新聞稿，卻又承認修正年份，公開資訊就顯示案件擱置1年，且放任狼師在通報後持續任教1年，並未停職；北市府再度回嗆「誰在政治操作、消費悲劇，社會自有公論」

吳沛憶表示，北市府不思自我檢討，反過來嗆民代，「蔣市府自己沒寫功課，怪別人不夠用力盯他？」。她指出，北市府否認「竄改」新聞稿，卻又承認對年份做「修正」是自打臉，有改就是有改，死不承認更讓人懷疑蔣市府心虛。

吳沛憶說，「空白的一年」是市府新聞稿公開資訊，「竄改前」的新聞稿，白紙黑字寫出「教育局於111年7月接獲幼兒園通報，園方與家長觀看監視器影像」、「另外，教育局調閱112年6月13日、16日、27日、28日、30日相關監視畫面，亦查無異樣」，這些公開資訊顯示案件擱置1年才再度調閱監視器。

吳沛憶指出，事實就是市府並未把狼師停職，於2022至2023年間持續任教。「教保條例」修法前，教育部就有公文指示可將狼師停職，但台北市教育局沒有執行。本案是社會矚目案件，北市府早上7點急改新聞稿，被抓包之後，接近晚上9點才說明，無法接受擠牙膏式說明，市民希望蔣市府開誠布公、讓市民安心。

吳沛憶強調，有機會防止案情擴大的是市府、能勒令狼師停職的是市府、能阻止幼童入園的還是市府。但市府的態度只是推諉卸責，只是保護Baby市長政治前途，市府把蔣萬安當寶貝卸責，誰來保護寶貝孩子們？

台北市政府副發言人李政軒表示，吳沛憶委員隔了一天的回應，依然通篇沒有回答外界對她過去一年未曾關心本案的質疑。留下空白一年的是誰？誰在政治操作或消費悲劇？社會自有公論。

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