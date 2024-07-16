北士科人行道成「開心農場」輪椅族陷危機 市府：月底前除草

台北市開發新亮點「北投士林科技園區」周邊人行道遭控訴，除道路狹窄，私地內雜草蔓延到人行道上淪為「開心農場」，更是輪椅族通行地獄，議員質疑，市府每年花1500萬預算除草還有不定期巡查，卻還是發生這種狀況，質疑「巡查機制徹底失靈」。

北市新工處回應，已安排廠商7月底前除草，人行道需依現有規範設置，但未來各基地開發後須留設最少4公尺無遮簷人行空間，能有效改善問題。

北投士林科技園區周邊福善路、承和路、福美路等人行道，近日遭民眾陳情，除人行道狹窄之外，道上雜草也長得非常旺盛，很多都從私地內翻越圍籬跑到人行道上，除了觀感極差外，蔓延到人行道草堆將人行道給掩蓋，讓民眾難以通行，甚至有身障人士無法將電動輪椅開上人行道，被迫走在車道，相當危險。

據了解，市府當初將北士科周邊土地發包給各廠商時，為了讓民眾仍有行走空間，因此要求廠商搭設圍籬往人行道上退1米，保留適當行走空間，但因部分土地地主未開發，加上沒有整理，導致雜草蔓延到人行道上，衍生問題。

在地州美里長陳照梅表示，多次向市府反映該問題，但效果有限，僅說會開單給地主請他們修剪，有不少民眾回家、買菜、運動都會經過這附近，但雜草蔓延程度相當嚴重，且最近夏天蚊蟲很多，走在人行道沒多久就變「紅豆冰」，希望市府能主動介入修剪，還給民眾一個安全的行走空間。

議員侯漢廷說，今年五月質詢曾提及「北投士林科技園區」人行道寬度不夠，僅1.5公尺，要求市府改善，但該處目前依然雜草蔓生、高低落差大，造成行人無法安全通行，痛批市府散漫、不重視行人用路權益，更質疑新工處每年花1500萬預算除草，環保局有不定期巡查，竟然還發生草把人行道淹沒了仍無修剪整理，「巡查機制徹底失靈」。

新工處說，除草廠商約兩個月會進行一次除草，非雨季時除草間隔會較長，近期降雨頻繁，雜草生長速度較快，目前已安排除草廠商於113年7月底前清除完成，此外環保局於環境清潔時也會巡查，未來會協調相關權責，增進除草效率。

針對民眾抱怨人行道狹窄問題，新工處表示，人行道留設寬度依市區道路及附屬工程設計規範規定，道路較寬者可規畫較寬人行道，但窄道路只能規畫符合設計規範最小寬度1.5公尺，但北士科未來各開發基地於開發時須配合留設最少4公尺無遮簷通行空間，待未來周邊基地整體開發後人行通行空間會更加完善。

北士科道路雜草叢生，私地內雜草蔓延到人行道上淪為「開心農場」，更是輪椅族通行地獄。圖／議員侯漢廷辦公室提供