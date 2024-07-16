三重鄰損案鑑定出爐 新北推新制防災

今年2月新北三重發生鄰損案，一處工地施工時，不慎導致連續壁破裂，造成一旁兩棟建築傾斜，總計影響28戶，目前住戶與建商進入調解程序，工地已復工。新北市為防止鄰損案件再發生，7月起新增「擋土安全維護措施為必須申報勘驗項目」，地下室開挖前要先會勘，並結合現行專業公會防災勘查機制才能動工。

三重鄰損案經三大技師公會評估，當時認定兩棟建築結構安全在法定標準內，住戶才得以返家，但內心仍不免擔憂。

當地溪美里長葉仁德表示，住戶與建商已經走到協調賠償程序，事件發生後又經歷強震，住戶還是會擔心。工務局施工科長陳俊翰表示，經第三方公正單位鑑定沒有結構安全之虞，住戶針對建物損壞的部分，提列相關費用，評估要怎麼修，目前仍在協調中；雖然鑑定結構尚無安全疑慮，鑑定單位會持續地監測，確保住戶的安全。

為防止類似事件發再現，新北市工務局今年7月起，新增擋土安全維護措施為必須申報勘驗項目，由施工業者提出，將透過現場會勘，結合現行專業公會防災勘查機制，希望能落實監造人、承造人、專任工程人員及工地主任在施工過程落實查核，確保地下室連續壁施作安全，目前法令已上路，預計下半年陸續會有適用案件提出申請。

另，去年9月台北市大直街開挖工地造成鄰房塌陷，為防範工地在地下室開挖階段施工不當，建管處表示，原先每月抽查改為每月逐案檢查，也擴大受檢範圍，若有檢查不符即要求工地暫時停止改善，待公會複查合格後，才能繼續施工。