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北市新生躍動館動工 後年啟用

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（右三）昨主持「台北躍動館－新生館」動土儀式。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（右三）昨主持「台北躍動館－新生館」動土儀式。記者邱德祥／攝影

台北市規畫6年內闢建9座躍動館，其中躍動館新生館昨動工，除保有原來的游泳池、籃球場，將設置全台第一座實彈射擊靶場，及結合身障運動友善的「輪椅夢公園」，預計2026年啟用。後續還有電競虛擬體驗、鐵人三項、匹克球與寵物友善等主題躍動館。

台北市長蔣萬安推動運動中心2.0政策，以現有12區運動中心為基礎，打造「一館一特色」的躍動館，他出席新生館動工時表示，北市規律運動人口已破38%，是六都第一，不會以此自滿，目標是讓北市規律運動人口突破40％，讓每年1千萬人次使用率的運動中心再增加25％，朝全齡友善的「運動之都」邁進。

體育局表示，「台北躍動館計畫」透過改建或整修既有老舊公共建築，選擇運動資源較為稀缺區域打造躍動館，今年4月率先動工的士林區原克強公園游泳池，將改建為北市首座以兒童體適能中心為特色的躍動館；昨動工的新生館，將原新生公園網球場及游泳池，拆除改建為標準室內射擊靶場的複合式運動場館，及結合周邊無障礙運動友善環境的「輪椅夢公園」。 

新生館鄰新生公園，規畫地上3層、地下1層建築，內含體適能中心、運動教室、多功能教室、親子休憩空間及綜合球場，戶外有游泳池、網球場、網球場、籃球場等設施，2026年完工啟用。

游泳池 運動

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