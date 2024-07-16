三鶯線拚後年通車 侯友宜盼加強耐震

捷運三鶯線目前進度76%，拚2026年初通車，完工後三鶯地區到北市通勤時間可以減20分鐘。新北市長侯友宜昨視察提到，新北環狀線在403強震中錯位，三鶯線由新北自建，耐震能力不能漏氣，民代反映噪音問題，捷運局長李政安表示，隔音牆比標準高5分貝。北市萬大中和線也正如火如荼施工，預計2027年完工，403強震後，如何提升耐震度也是工程的重中之重，北捷強調，會把403地震檢討納入施工。

三鶯線拚2025年底完工、2026年初通車，侯友宜昨前往三峽（LB06）站視察，多位議員、里長到場，大家紛紛反映地方憂心噪音及耐震問題，盼市府及早因應。

侯友宜說，三鶯線總體進度76%，今年8月靜態測試、9月動態測試、10月全線合龍、11月模擬自駕及號誌測試；明年第二季全線動態測試，年底穩定性測試達實質完工、初履勘；經交通部審查後，拚2026年初通車，三鶯居民前往北市，搭三鶯線將比搭公車等運具節省20分鐘。

市議員卓冠廷、洪佳君都提醒隔音措施要加強；捷運局長李政安表示，隔音牆比標準高5分貝，民眾有建議都可以辦會勘。新北交通局長鍾鳴時說，周邊交通將採取三階段檢視，方便民眾轉乘。

外界關注403強震造成環狀線軌道錯位，如何提高耐震韌性，成為新建軌道設施的重要課題。侯友宜說，三鶯線是新北自建，雖然沿線地形單純，也沒受地震影響，但能先補強就先補強，不要等出事，否則一定追究責任。李政安回應，施工團隊會全面檢視評估。

另，萬大中和線也正如火如荼推進，台北捷運局表示，萬大線二期及環狀線北環段設計依據2006年12月交通部頒「鐵路橋梁耐震設計規範」，有要求廠商要符合最新耐震規範。後續會把403地震檢討結果納入施工，也有委託台灣營建研究院，辦理已營運路段高架橋梁（淡水線及文湖線）耐震能力評估。

台灣世曦工程顧問公司專案經理詹宏義分析，三鶯線結構與新北環狀線不一樣，較沒有高地差、疊式月台軌道等設計。新北市土木技師公會理事長賴建宏呼籲，通車前可就環狀線之前發生震損區塊，檢視及比對三鶯線區段中有無類似特殊結構區段，若有可補強改善。