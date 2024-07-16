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降溫！遊戲場遮陽 舞台下設沙坑

聯合報／ 記者鍾維軒劉懿萱／連線報導
新北市十三行博物館陽光廣場舞台底下設沙坑，通風涼爽廣受好評。圖／新北十三行博物館提供
新北市十三行博物館陽光廣場舞台底下設沙坑，通風涼爽廣受好評。圖／新北十三行博物館提供

北市公園處2021年起體檢遊戲場環境，盤點出35座遊戲場有金屬等易升溫材質遊具，透過設置遮陽網等方式，改善遊戲場高溫困境。還有規畫團隊透過設計巧思防曬，例如新北市十三行博物館陽光廣場舞台底下設沙坑，不但遮風避雨且通風涼爽，受到好評。

台北市政府表示，新設置兒童遊戲場訂有「遊戲場遮陽設施設置標準作業流程」，設計公司在規畫階段，就須考量兒童遊戲場周遭環境遮陽條件，若現場環境遮陽設施不足，就要評估設置。

公園處指出，考量公園橡膠鋪面因夏日曝曬高溫，去年起遊戲場改建或更新時，便採用遮蔭效果較佳的遊具，以高塔遊戲組為例，藉由高塔遮蔽效果，下方處能有較清涼的遊戲環境。近年也常使用鬆散材質鋪面，像礫石、砂、木屑等，沙、木屑對高溫防護有較佳效果。

新北市公園設計時，會挑選陰涼處、選用不吸熱材質等。新北十三行博物館陽光廣場有處戶外沙坑，正好在舞台下方，舞台地板作為沙坑屋頂可遮風避雨、通風涼爽。此外，新北考古公園仿考古探坑造型建置沙坑，有頂篷又通風設計，可不定期辦考古活動，讓孩子化身小小考古學家，玩樂中學習。

考古

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