聽新聞
test
0:00 / 0:00

公園遊戲場熱得發燙 孩童吃不消

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北報導
安親班老師帶小朋友到新北新莊頭前運動公園「放電」，大熱天下，有小朋友直呼難熬。記者王慧瑛／攝影
安親班老師帶小朋友到新北新莊頭前運動公園「放電」，大熱天下，有小朋友直呼難熬。記者王慧瑛／攝影

夏天氣溫飆高，到戶外公園嬉戲要當心熱傷害，尤其是金屬材質遊憩設施、熱得發燙的鋪面，孩子很難在酷熱時段走進遊戲場。記者和民團特公盟團隊實測，發現人工鋪面、自然鋪面經太陽曝曬數小時後，溫差可達攝氏30度，特公盟近年持續倡議，要求公園管理單位提出具體改善措施，多選用樹皮、礫石、沙取代人工草皮鋪面，保障孩童遊戲權。

昨上午近11時，以測溫槍實測新北市新莊區頭前運動公園各式鋪面，在沒有遮蔭處，人工草皮鋪面近65度、無縫鋪面55度、自然草地34度、碎石52度、沙坑53度、樹皮鋪面34度。在有樹木或遮陽布幕下，碎石降為35度、沙坑37度、樹皮鋪面25度，凸顯遮蔭設施格外重要。

上午11時許，新北新莊頭前運動公園人工草皮鋪面是64.7度。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園人工草皮鋪面是64.7度。記者王慧瑛／攝影

實測時，遊戲場有20多名安親班孩童在遊戲，有人玩了一會兒直喊熱，拿小電扇降溫，或把水壺的水喝完，直問「附近有飲水機嗎」？一旁沙池裡，一名年輕爸爸帶3歲兒子在玩沙，小朋友赤腳穿梭沙池、礫石池間，直喊「好燙」。

75歲李姓男子每天固定到公園使用運動設施，他說，夏天熱到無法赤腳踩礫石池，建議上方有更完整遮蔭。

還我特色公園行動聯盟公園組長鍾欣潔說，頭前運動公園鋪面豐富多元，涵蓋人工草皮、木屑、碎石、沙坑及無縫軟墊等，每種材質各有特性及優缺點，選擇時應考慮全球暖化、熱傷害問題，自然鬆散鋪面有降溫效果，也能提高承受墜落的安全性，台灣夏季氣溫節節攀升，遊戲場更應多使用自然鬆散素材當鋪面。

特公盟也建議，遊戲場旁可加裝溫度、紫外線提醒，讓民眾評估熱傷害發生率，也能加裝水遊戲或噴霧，有降溫效果，洗手台設施也很重要，發生熱傷害時，可快速找到水源降溫。

新北市府表示，設計階段會多傾聽民間團體、居民及小朋友意見，公園或遊戲場遮蔭設計以種樹為主，並提供遮陽設施或涼亭。

新莊區公所表示，頭前運動公園有多種鋪面，管理挑戰增加，沙池、礫石池常會被混到，每隔一段時間會有清潔人員來過濾、整理，也考慮找志工協助公園維管。

實測 運動

延伸閱讀

夏天玩太熱...遊具選不吸熱材質 舞台下有沙坑降溫巧思

炎夏裡公園遊戲場恐燙傷親子 北市：設置遮陽網改善

公園熱「烤」驗 遊戲場自然鋪面及人工鋪面竟溫差竟30度

北市公園兒童遊戲場惹議 議員曝損壞增多修繕慢

相關新聞

公園遊戲場熱得發燙 孩童吃不消

夏天氣溫飆高，到戶外公園嬉戲要當心熱傷害，尤其是金屬材質遊憩設施、熱得發燙的鋪面，孩子很難在酷熱時段走進遊戲場。記者和民...

降溫！遊戲場遮陽 舞台下設沙坑

北市公園處2021年起體檢遊戲場環境，盤點出35座遊戲場有金屬等易升溫材質遊具，透過設置遮陽網等方式，改善遊戲場高溫困境...

三鶯線拚後年通車 侯友宜盼加強耐震

捷運三鶯線目前進度76%，拚2026年初通車，完工後三鶯地區到北市通勤時間可以減20分鐘。新北市長侯友宜昨視察提到，新北...

北市新生躍動館動工 後年啟用

台北市規畫6年內闢建9座躍動館，其中躍動館新生館昨動工，除保有原來的游泳池、籃球場，將設置全台第一座實彈射擊靶場，及結合...

三重鄰損案鑑定出爐 新北推新制防災

今年2月新北三重發生鄰損案，一處工地施工時，不慎導致連續壁破裂，造成一旁兩棟建築傾斜，總計影響28戶，目前住戶與建商進入...

二行程機車汙染嚴重北市仍有1.9萬輛 加碼2年月票或3600元鼓勵淘汰

台北市二行程機車約有1.9萬輛，因應2050年淨零排放政策，為鼓勵民眾汰除二行程機車，環保局今修正「113年至115年電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。