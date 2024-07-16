公園遊戲場熱得發燙 孩童吃不消

夏天氣溫飆高，到戶外公園嬉戲要當心熱傷害，尤其是金屬材質遊憩設施、熱得發燙的鋪面，孩子很難在酷熱時段走進遊戲場。記者和民團特公盟團隊實測，發現人工鋪面、自然鋪面經太陽曝曬數小時後，溫差可達攝氏30度，特公盟近年持續倡議，要求公園管理單位提出具體改善措施，多選用樹皮、礫石、沙取代人工草皮鋪面，保障孩童遊戲權。

昨上午近11時，以測溫槍實測新北市新莊區頭前運動公園各式鋪面，在沒有遮蔭處，人工草皮鋪面近65度、無縫鋪面55度、自然草地34度、碎石52度、沙坑53度、樹皮鋪面34度。在有樹木或遮陽布幕下，碎石降為35度、沙坑37度、樹皮鋪面25度，凸顯遮蔭設施格外重要。

上午11時許，新北新莊頭前運動公園人工草皮鋪面是64.7度。記者王慧瑛／攝影

實測時，遊戲場有20多名安親班孩童在遊戲，有人玩了一會兒直喊熱，拿小電扇降溫，或把水壺的水喝完，直問「附近有飲水機嗎」？一旁沙池裡，一名年輕爸爸帶3歲兒子在玩沙，小朋友赤腳穿梭沙池、礫石池間，直喊「好燙」。

75歲李姓男子每天固定到公園使用運動設施，他說，夏天熱到無法赤腳踩礫石池，建議上方有更完整遮蔭。

還我特色公園行動聯盟公園組長鍾欣潔說，頭前運動公園鋪面豐富多元，涵蓋人工草皮、木屑、碎石、沙坑及無縫軟墊等，每種材質各有特性及優缺點，選擇時應考慮全球暖化、熱傷害問題，自然鬆散鋪面有降溫效果，也能提高承受墜落的安全性，台灣夏季氣溫節節攀升，遊戲場更應多使用自然鬆散素材當鋪面。

特公盟也建議，遊戲場旁可加裝溫度、紫外線提醒，讓民眾評估熱傷害發生率，也能加裝水遊戲或噴霧，有降溫效果，洗手台設施也很重要，發生熱傷害時，可快速找到水源降溫。

新北市府表示，設計階段會多傾聽民間團體、居民及小朋友意見，公園或遊戲場遮蔭設計以種樹為主，並提供遮陽設施或涼亭。

新莊區公所表示，頭前運動公園有多種鋪面，管理挑戰增加，沙池、礫石池常會被混到，每隔一段時間會有清潔人員來過濾、整理，也考慮找志工協助公園維管。