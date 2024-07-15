北市促汰換二行程機車 獎勵金或1年TPASS二選一

台北市環保局為鼓勵民眾汰換二行程機車，加碼補助12個月TPASS通勤月票或獎勵金新台幣3600元，方案二擇一；購買電動機車補助也還有充足名額，呼籲車主及早淘汰老舊機車。

台北市環保局今天發布新聞稿指出，北市府修正「113年至115年電動機車補助計畫」，針對淘汰二行程機車，由原本補助月票2400元（2個月通勤月票）方案，加碼為1萬4400元（12個月通勤月票）或獎勵金3600元方案二擇一。

環保局表示，目前設籍於北市的二行程機車約有1.9萬輛，依據檢測資料顯示，二行程機車引擎以混合機油燃燒特性，其所排放的碳氫化合物（HC）平均濃度約為四行程機車的20倍。

環保局指出，為增加民眾購買電動機車的意願及減輕民眾購車負擔，依據「113年至115年電動機車補助計畫」，補助計畫除放寬出廠滿10年以上的老舊機車換購電動機車最高補助3萬1800元（含中央補助款），新購電動機車最高補助1萬7千元，針對中低收入戶額外加碼補助1萬元。

環保局表示，目前電動機車補助名額還很充足，呼籲車主及早淘汰老舊機車，改搭乘大眾運輸工具或換購電動機車，以減少空氣污染物。