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台南下起大雷雨！椰子樹倒塌壓車 小東路地下道積水封閉

東區甜甜圈店遭指有老鼠 北市：曾有產品過期挨罰

中央社／ 台北15日電

台北市東區「滿月甜甜圈」被爆環境髒亂還有老鼠亂竄，衛生局表示，去年已查到店內有3項產品分別都過期15到38天，已開罰新台幣18萬元。

北市東區「滿月甜甜圈」被民眾爆料環境髒亂且有老鼠。北市衛生局表示，去年11月13日查獲該店廚房冰箱儲存已逾期的咖哩烤派、蘋果烤派及薰衣草花茶曲奇等3項產品，分別逾期15天至38天，已依違反食品安全衛生管理法，處罰18萬元；11月22日複查合格。

衛生局稽查照片顯示，咖啡機下方盒子有老鼠屎、咖啡機下方髒污及濾心未更換、咖啡機桌面不潔等缺失。

食品藥物管理科長林冠蓁表示，衛生局將再前往，依食品良好規範準則，針對人員及作業場所衛生、食材來源及保存、環境設施及病媒防治等稽查，並加強查核產品有效日期及產品責任險，如查獲逾期食品，將依法加重處分；如有其他違規情節，一併依法裁處。

咖啡 老鼠 衛生局

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甜甜圈店遭控用過期食品、老鼠亂竄 北市衛生局曝黑歷史曾挨罰18萬

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