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「雪緣」楊樹森漂木畫展 汐止國泰藝文中心展出

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止國泰醫院藝文中心「楊樹森漂木畫展」，共展出40件作品，其中也有結合漂流木作畫，相當有看頭。 圖／觀天下有線電視提供
汐止國泰醫院藝文中心「楊樹森漂木畫展」，共展出40件作品，其中也有結合漂流木作畫，相當有看頭。 圖／觀天下有線電視提供

最近在汐止國泰醫院的藝文中心有新的展覽，這次展出的是「楊樹森漂木畫展」，為了紀念母親，這次以媽媽的名字「雪緣」做為主題，展出40件畫作，其中也有結合漂流木作畫，以抽象簡單的線條畫出生動人物，很受歡迎，開募茶會上，吸引不少粉絲排隊要簽名。

在這場為了紀念母親，主題定為雪緣的「楊樹森漂木畫展」，用簡單線條畫出生動人物，色彩鮮艷卻不複雜，吸引不少粉絲排隊要簽名，而楊樹森簽名很不一樣，現場用他最擅長的畫工，送給粉絲們，這次在汐止國泰醫院藝文中心，共展出40件作品，其中也有結合漂流木作畫，相當有看頭。

國泰藝文中心策展人黃福松指出，汐止國泰醫院展覽場，邀請到遠從三芝來的楊樹森大師、漂流木的藝術家，半年前他就先來參觀場地，然後很高興答應了今年的7月跟8月來展出，這次的畫展可以看到不同的風貌，跟以前在這邊展的每個畫家，都不一樣，來欣賞會有新的體驗、新的感受。

市政顧問廖正良說，這次在國泰藝郎的展出不同凡響，是有抽象的漂流木的方式來展出，楊大師是個金門人，那到台灣來，為了要紀念他的媽媽雪緣，所以，每年都會辦漂木展，現場有聽楊大師說，這是可以療癒的，在醫院展出，不管是來看病或是來這邊欣賞的，都會有心靈上的感受，心理上很療癒。

由汐止國泰醫院藝文中心主辦、立委廖先翔服務處協辦的畫展，藝術家楊樹森，原本是讀機械科，20多年前開始他的斜摃人生，透過自我學習、自我摸索漂流木藝術創作，以及繪畫，讓漂流木有新生命，也讓自己的心靈得到療癒。

藝術家楊樹森表示，從事漂木藝術20幾年，其實也在透過藝術療癒，修補自己的藝術心靈，非常高興能在這麼美好的展場，尤其是在醫院裡面，分享藝術，其實大部分的畫、漂木藝術，就是一塊木頭，它離開他生命的方向，不盡然永遠就不見天日，只要可以，他可以重新漂流又回航，他曾經在黑夜裡面、在垃圾堆、或在哪個角落，可是他今天又可以成為一件美麗重生的作品，可以掛在牆上。

不論是漂流木或是畫布，楊樹森用半抽象半具象的方式作畫，分享漂流木美麗重生的心情故事，生活簡化藝術，在這40幅畫中，背後都有著不同的故事，這次的畫展一直到8月31日為止，也歡迎有興趣的朋友前往汐止國泰醫院地下一樓欣賞。

汐止 漂流木

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