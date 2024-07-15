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汐止康寧街雜草叢生蛇出沒 爭取新北綠家園美化

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區康寧街在靠近明峰街兩旁的國有地，雜草叢生夏天到了蛇出沒，新北市議員白珮茹爭取新北綠家園計劃，做後續整理綠美化，改善週邊環境。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區康寧街在靠近明峰街兩旁的國有地，雜草叢生夏天到了蛇出沒，新北市議員白珮茹爭取新北綠家園計劃，做後續整理綠美化，改善週邊環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區康寧街在靠近明峰街兩旁的國有地，因為缺乏管理，不但有人亂丟垃圾，雜草叢生夏天到了蛇出沒，引起不少民怨，所以，今(15)日新北市議員白珮茹召集相關單位人員現場會勘，希望能夠先除草，爭取新北綠家園計劃，做後續整理綠美化，改善週邊環境。

湖光里長杜金泉說，就任後發現湖光里沒有公園，去年反應後爭取這塊地由里辦公處認養綠化，讓里民可以散步，而現在夏天到了，雖然，之前有除過草，但是，現在草都長的很快，不但有民眾會把垃圾丟在草叢裡，雜草叢生還有蛇出沒，也成了里內的髒亂點，今天很感謝議員白珮茹以及公所來會勘，希望能夠協助除草，還有認養綠美化，等整理好，義工也能來做維護的工作，讓環境更好。

新北市議員白珮茹表示，因為康寧街靠近明峰街這一段，週邊路廊很多是屬於公有地，當初因為有水利局有污水設施要做，所以，整個綠美化工作暫停，今天邀集相關單位來現場會勘，因為，現在經費都已經在公所了，希望就週邊環境可以做整理，配合新北綠家園來做綠美化，以簡單植栽的方式，讓環境可以更整潔。

白珮茹指出，因為，這幾天都下雨，有民眾就反應有蛇出沒，希望國有財產局在兩週後將雜草清除，讓公所可以順利進場施作，包括有泥濘會流到馬路上，會一併處理，未來接續康寧街三期工程，目前已經招標出去，康寧街會從明湖加油站一直到同興路，做人行路廊，希望未來整條康寧街在大家的努力下，三期工程能順利進行，讓週邊環境可以更好。

白珮茹 綠美化

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