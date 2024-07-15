快訊

只因家事沒做完吵架…三重弟失控持刀砍姊 她背插水果刀求救送醫

卓榮泰：貪瀆零容忍是唯一標準 肅貪掃黑無模糊空間

因應淡北道施工 淡水公所強化替代路線標示

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水河北側沿河平面道路工程，淡水區公所也準備許多的替代路線提供民眾來參考運用，並且加強指示牌面還有路口的反光鏡設施。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水河北側沿河平面道路工程，淡水區公所也準備許多的替代路線提供民眾來參考運用，並且加強指示牌面還有路口的反光鏡設施。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水河北側沿河平面道路工程今年開工以來，在淡水河沿線開始整地工作，不過為了防止施工所帶來原本台二線，這條唯一淡水連外的重要幹道的交通黑暗期，淡水區公所也準備許多的替代路線提供民眾來參考運用，並且加強指示牌面還有路口的反光鏡設施。

淡水區長巫宗仁表示，這次與新北市工務局合作，包括淡水往台北方向，可以通往坪頂路連接稻香路到達北投區，路口都有明顯的指示牌面，還有紅樹林俗稱後山道路的八勢路接到竹林路通往竹圍地區，都有指示牌面。

區長巫宗仁指出，淡北道是淡水聯外重要交通建設，這項工程共分成四個工區，在施工過程當中，對於原本的路線有些許的改變，但在最不影響用路人的情況下，提供替代路線，也讓市民有多一個選擇避免塞在車陣當中。

反光鏡 淡水河

延伸閱讀

淡水10年區長升官 新北發布5文官異動

輕軌覓河紅樹情挑 淡水旅學堂邀體驗水筆仔裏蜜

淡水行政中心開發案流標2次 捷運開發、產專區分開招標

淡水公所暑期作文學習營開跑 學生快樂學寫作

相關新聞

二行程機車汙染嚴重北市仍有1.9萬輛 加碼2年月票或3600元鼓勵淘汰

台北市二行程機車約有1.9萬輛，因應2050年淨零排放政策，為鼓勵民眾汰除二行程機車，環保局今修正「113年至115年電...

45歲會計師猝死器捐救4人 生前寫「以愛溫暖社會」暖心

據統計台灣每百萬人口約有6.8人捐贈，器捐在台灣風氣不盛。雙和醫院日前有一名患者腦部動脈瘤破裂，顱內大出血，搶救不樂觀。...

夏天玩太熱...遊具選不吸熱材質 舞台下有沙坑降溫巧思

正值暑假孩子到公園、景點玩耍機率高，但近日天氣炎熱，為避免孩子玩耍時中暑熱暈，現在遊具、設施設計之初，開始考量在樹蔭較多...

運動人口冠六都 北市打造全國首室內實彈靶場、後年啟用

台北市長蔣萬安推動運動中心2.0政策，要以現有12區運動中心為基礎，打造「一館一特色」的躍動館，蔣今天出席躍動館新生館動...

眾多議員反映三鶯線配套 侯友宜視察說重話拚明年完工

新北捷運三鶯線拚明年完工，市長侯友宜強調接下來將做各項測試，也針對耐震工法重話要趁能補強先補強，別重演0403大地震造成...

炎夏裡公園遊戲場恐燙傷親子 北市：設置遮陽網改善

台北市公園處2021年起針對所轄有遊戲場檢討周遭有無樹木、建物遮蔭，並對「金屬等易升溫材質」的遊具設備，評估優先設置遮陽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。