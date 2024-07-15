因應淡北道施工 淡水公所強化替代路線標示
淡水河北側沿河平面道路工程今年開工以來，在淡水河沿線開始整地工作，不過為了防止施工所帶來原本台二線，這條唯一淡水連外的重要幹道的交通黑暗期，淡水區公所也準備許多的替代路線提供民眾來參考運用，並且加強指示牌面還有路口的反光鏡設施。
淡水區長巫宗仁表示，這次與新北市工務局合作，包括淡水往台北方向，可以通往坪頂路連接稻香路到達北投區，路口都有明顯的指示牌面，還有紅樹林俗稱後山道路的八勢路接到竹林路通往竹圍地區，都有指示牌面。
區長巫宗仁指出，淡北道是淡水聯外重要交通建設，這項工程共分成四個工區，在施工過程當中，對於原本的路線有些許的改變，但在最不影響用路人的情況下，提供替代路線，也讓市民有多一個選擇避免塞在車陣當中。
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