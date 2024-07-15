致理科大外籍生走訪金山 體驗最貼近地方人文風情

致理科技大學通識教育學部多年前就在萬里、金山地區開啟大學社會責任計劃，希望讓到訪金、萬地區的遊客能夠更深度的走訪，並且留駐金、萬觀光，創造地方的觀光效益，近來到了暑假期間，特別與華語文中心合作，為中心裡來自美國的交流生規劃為期一週的遊程走訪金山、萬里，讓美國學生有更多的語言與文化學習。

致理科技大學通識教育學部主任毛嘉莉指出，從五年前開始，致理科技大學USR計畫，試圖要透過讓國際觀光客的到訪與久留，為金山及萬里區的返鄉青農與創生商家帶來更多的觀光收益，進而促進地方繁榮發展。而這次的活動也是要透過活動的參與，到訪在USR計畫裡的夥伴場域，經由實際的體驗，看看USR計畫的執行成果與可以再精進的地方。

這場為期一週的深度探訪交流，帶領來自美國的學生來到金山由返鄉青農引導創生轉型的汪汪地瓜園以及金山磺港漁港的磺火捕魚文化體驗，希望藉由深度走訪能夠認識最貼近地方的人文風情。

致理科技大學華語文中心主任何子祿說，透過外籍生的參訪來感受最貼近金山與萬里的文化，更加也透過活動的參與讓台灣及美國的學生共同交流大學社會責任計劃中的內容，期待透過彼此的經驗交流，讓雙方不僅是有語言與文化上的增長，更加讓大學社會責任計劃更精進。