三芝有機農場火龍果季登場 量少質比往年好

炎熱的夏季氣候，北部許多水果進入產季，在三芝區的有機農場，近來開始採收火龍果，不過今年火龍果因為受到氣候因素影響，結果數量不多，但結果的質卻比以往好，又大又甜相當好吃。

三芝有機農場馬文權說，今年氣候因素影響，雨下到端午節，溫度又溫暖的比較慢，導致火龍果結果不多，但是至今有熟成的果實都又大又甜賣相好，近來也趕在果實過熟之前趕快進行採收作業。

三芝有機農場的火龍果今年已經進入第六年，果肉為紅肉品種，北部的紅龍果甜度有層次，是帶有果酸的香甜，此外口感也略有不同，果肉偏有彈性的ＱＱ感，吃下一整顆也不會覺得死甜膩口。

三芝有機農場馬文權說，目前火龍果進入盛產季，不過今年果實數量結果少很有感，民眾想要一嚐這又大又甜的火龍果要有些運氣，而農場裡所種植的紅龍果經過套袋確保賣相，避免果蠅叮咬等蟲害，就是要讓消費者買到的紅龍果，顆顆都有好品質與好口感。