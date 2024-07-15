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三芝有機農場火龍果季登場 量少質比往年好

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區的有機農場開始採收火龍果，數量不多，但結果的質卻比以往好，又大又甜相當好吃。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區的有機農場開始採收火龍果，數量不多，但結果的質卻比以往好，又大又甜相當好吃。 圖／紅樹林有線電視提供

炎熱的夏季氣候，北部許多水果進入產季，在三芝區的有機農場，近來開始採收火龍果，不過今年火龍果因為受到氣候因素影響，結果數量不多，但結果的質卻比以往好，又大又甜相當好吃。

三芝有機農場馬文權說，今年氣候因素影響，雨下到端午節，溫度又溫暖的比較慢，導致火龍果結果不多，但是至今有熟成的果實都又大又甜賣相好，近來也趕在果實過熟之前趕快進行採收作業。

三芝有機農場的火龍果今年已經進入第六年，果肉為紅肉品種，北部的紅龍果甜度有層次，是帶有果酸的香甜，此外口感也略有不同，果肉偏有彈性的ＱＱ感，吃下一整顆也不會覺得死甜膩口。

三芝有機農場馬文權說，目前火龍果進入盛產季，不過今年果實數量結果少很有感，民眾想要一嚐這又大又甜的火龍果要有些運氣，而農場裡所種植的紅龍果經過套袋確保賣相，避免果蠅叮咬等蟲害，就是要讓消費者買到的紅龍果，顆顆都有好品質與好口感。

火龍果 紅龍果

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