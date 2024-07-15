二行程機車汙染嚴重北市仍有1.9萬輛 加碼2年月票或3600元鼓勵淘汰

台北市二行程機車約有1.9萬輛，因應2050年淨零排放政策，為鼓勵民眾汰除二行程機車，環保局今修正「113年至115年電動機車補助計畫」，針對淘汰二行程機車由原本補助月票2400元（2個月通勤月票）方案，加碼為1萬4400元（12個月通勤月票）或獎勵金3600元方案二擇一，鼓勵民眾汰除。

環保局表示，設籍於北市的二行程機車約有1.9萬輛，依據檢測資料顯示，二行程機車引擎以混合機油燃燒特性，其所排放的碳氫化合物（HC）平均濃度約為四行程機車的20倍，為提升空氣品質，市府加碼補助淘汰二行程機車補助，由原本通勤月票2400元（2個月通勤月票）加碼至補助1萬4400元（12個月通勤月票）或領取獎勵金3600元。

環保局表示，為增加民眾購買電動機車的意願及減輕民眾購車負擔，依據「113年至115年電動機車補助計畫」，補助計畫除放寬出廠滿10年以上的老舊機車換購電動機車最高補助3萬1800元，新購電動機車最高補助1萬7000元，針對中低收入戶額外加碼補助1萬元。

環保局呼籲，目前電動機車補助名額還很充足，車主及早淘汰老舊機車並改搭乘大眾運輸工具或換購電動機車，以減少空氣汙染物及碳排放，一同營造優質的生活環境。

機車族林姓市民表示，雖然環保局有提高誘因，但正常騎車的人並不會因為多了一年月票，就不騎車上班，有些人是因為家裡周邊大眾運輸不便只好選擇騎車，但市府能夠調整政策，與捷運站周邊停車場合作，加入月票機制，從住家附近騎到捷運站停車場停車免收費，讓民眾多一個選擇，才能有效減少碳排量。