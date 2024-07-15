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東北角漁村美食—特有淡雅海藻香味的「海鋼盔」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市東北角海岸線擁有得天獨厚的自然環境及豐富自然生態，而斗笠螺其爽脆鮮甜的口感及特有的淡雅海藻香味，是東北角漁村最值得品嚐的特色美味之一。

   新北市漁業處表示，海鋼盔為「斗笠螺」的俗稱，屬於花笠螺科，最大體長可達6公分，多棲息於潮間帶或礁岩之間等環境，以齒舌攝食刮取岩石壁的藻類為食，通常白天會待在礁岩潮間帶固定的區域，直到夜間再出沒覓食，東北角在地漁民常趁著海水退潮時，在潮間帶來回穿梭尋找牠的身影。採集斗笠螺的漁民通常會使用一字起子作為工具，將吸附於礁岩上的斗笠螺採下，而由於斗笠螺的鮮味濃郁，風味相較於九孔更為鮮甜且富含淡淡的藻香，是東北角海岸一道特殊的海味珍饈。

    漁民吳秀蓮表示，海鋼盔全年皆產，其中以夏季的最為肥美，海鋼盔在醃漬前會先用鹽水清洗並以熱水川燙煮熟去除黏液，接著再放入醬油、糖、蒜頭、辣椒的醬汁中冰鎮冷藏醃漬，醃漬好的海鋼盔不僅口感爽脆涮嘴又消暑，還有淡淡藻香味，而除了醃漬外，也可採用熱炒方式料理或使用米酒、薑絲煮湯，皆能品嚐到海鋼盔獨特的鮮甜與Q彈口感。

聚傳媒

漁民 潮間帶

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