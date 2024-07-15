台中這處路口重鋪後標線變了 民眾才想反映 上午就發生4傷車禍

台中市北區的太原路與崇德路口最近重舖柏油後，原本由北屯方向沿太原路到路口要迴轉綠園道另側太原路的車輛，最近因停等區標線重畫後，一下縮了一大截，而突然沒有了停等區，還被執勤警員驅趕，要求必須到下一個路口再迴轉，令附近住戶大為納悶。

另則是，民眾習於在綠園道運動，但因為沒有跨越綠園道的斑馬線，民眾要走到下一段的綠園道，得先過馬路走外側斑馬線，再繞回來，才會重新回到綠園道上，等於要過3個路口才行。民眾認為實在不便，希望市府能會勘並改善。

太原路與崇德路口因總計有6向來車，路口車況複雜。巧的是，附近民眾最近才想要反映市府，何以標線變了？今天上午就發生休旅車和載蛋貨車在路口相撞、造成4人受傷的車禍。肇事責任是否與標線有關還待進一步調查。

但是，住在一旁的惠宇大樓住戶說，這處路口交通複雜，已出過多次車禍，他們平日返家，無論是開車或徒步都戰戰兢兢。尤其是最近標線竟在舖了柏油後變了，原本可以迴轉竟變成不能迴轉，更讓他們不知所以。

一位住戶曾被警方驅趕，要求在下一個路口再迴轉後，特別返回路口向執勤警員請教。警員說，沒有標線就不能停等，至於為何改變，警方無從知悉，但會向上反映，在市府道安會報中提出檢討。

至於綠園道銜接沒有斑馬線一事，民眾紛說，此情況存在已久，雖說路況較複雜，但曾看到在新光三越百貨的路口就有相關的設計，可以兼顧車輛和行人通行，希望市府交通局妥予規畫。

交通局交通工程科長周志遠說，當地的確屬於交通複雜路段，標線為何會在柏油重舖後變了，還待進一步了解，近日會實地會勘改善。