室內靶場與無障礙運動館 北市新生公園舊場館變身

北市新生公園網球場管理室將改建為有室內射擊靶場及無障礙運動友善場館，市長蔣萬安表示，將以一館一特色6年內蓋9座「躍動館」，盼運動人次再增25%。

北市體育局今天舉辦「台北躍動館─新生館」動土典禮，將原新生公園網球場管理室拆除改建，打造為擁有室內射擊靶場、結合無障礙運動友善的特色運動場館，預計2026年完工啟用。

市長蔣萬安出席典禮時表示，在現有12區運動中心基礎上打造「一館一特色」躍動館，新生館除保留原有的游泳池、籃球場，另設置全國第1座實彈射擊靶場，及結合身障運動友善的「輪椅夢公園」。

蔣萬安表示，未來整體規劃6年內闢建9座躍動館，透過完善軟硬體設施，目標是北市規律運動人口突破40%，也讓每年1千萬人次使用率的運動中心再增加25%人次。

體育局說，「台北躍動館─新生館」鄰近新生公園，規劃為地上3層、地下1層建築，內含體適能中心、運動教室、多功能教室、親子休憩空間及綜合球場，並規劃設置室內射擊靶場作為場館主軸特色，而戶外仍保有游泳池、網球場、網球場、籃球場等設施。

體育局表示，「台北躍動館計畫」透過改建或整修既有老舊公共建築，選運動資源較為稀缺區域打造躍動館，今年4月率先動土拆除士林區原克強公園游泳池，改建為北市首座以兒童體適能中心為特色的「台北躍動館─克強館」。

體育局長王泓翔指出，後續還規劃分別以運動展演、電競虛擬體驗、鐵人三項、水上運動、滑輪溜冰、草地球類運動等主題特色躍動館，不僅提供更多高度需求的綜合球場，也納入各項新興或具發展潛力運動作為特色運動設施。

體育局說，為持續提升北市規律運動人口比例，除了增闢硬體，也推出U-Sport計畫等，再搭配2025雙北世界壯年運動會等大型國際性體育賽事，盼帶動全民運動風氣。