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45歲會計師猝死器捐救4人 生前寫「以愛溫暖社會」暖心

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
雙和醫院日前有一名患者腦部動脈瘤破裂，顱內大出血不治，家屬發現她生前簽署器捐同意書，提到以小愛溫暖社會，決定完成遺願。圖／雙和醫院提供
雙和醫院日前有一名患者腦部動脈瘤破裂，顱內大出血不治，家屬發現她生前簽署器捐同意書，提到以小愛溫暖社會，決定完成遺願。圖／雙和醫院提供

據統計台灣每百萬人口約有6.8人捐贈，器捐在台灣風氣不盛。雙和醫院日前有一名患者腦部動脈瘤破裂，顱內大出血，搶救不樂觀。由於她生前簽署器捐同意書，提到以小愛溫暖社會，家屬決定完成遺願。院方啟動器捐流程，完成心臟、肺臟、腎臟及肝臟捐贈，幫助4位受贈者及家庭重獲新生。

台北醫學大學部立雙和醫院日前急診收到一名45歲會計師患者，因腦部動脈瘤破裂，造成顱內大出血，搶救仍不樂觀。家屬說，看到她在同意捐贈書的原因是讓愛延續、施比受更有福、明天或意外不知道誰先來，「讓我們以小愛溫暖這社會」等語，讓家屬更堅定要助她完成遺願。

雙和醫院說，得知消息後，器官捐贈與移植團隊緊急啟動器捐流程，由器官捐贈移植協調師江淑娟進行全國配對及器官可用性評估，召集數十位內外科、手術室、麻醉科及加護病房等數醫護人員，完成心臟、肺臟、腎臟及肝臟捐贈，在許多友院多科別跨合作下，幫助四位受贈者及家庭重獲新生，讓生命以另一種方式延續。

據財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心資料統計，目前仍有1萬1520位等候合適器官的病人，而目前器官或組織捐贈數不到600例，2023年接受移植328人，捐贈總人數為326人。雙和醫院副院長李明哲說，台灣醫療與照護技術相當進步，器官移植病人5年存活率可達7至8成，腎臟甚至可達9成，但每百萬人口的捐贈率僅6人，顯示民眾對器官捐贈的認同、理解與行動仍有進步空間。

雙和醫院除一般衛教宣導活動外，日前與台北醫學大學合作舉辦「3D列印器捐生命教育」工作坊，邀請年輕學子、醫事人員或任何有興趣的民眾認識器官捐贈。

器官捐贈 患者 腎臟

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