夏天玩太熱...遊具選不吸熱材質 舞台下有沙坑降溫巧思
正值暑假孩子到公園、景點玩耍機率高，但近日天氣炎熱，為避免孩子玩耍時中暑熱暈，現在遊具、設施設計之初，開始考量在樹蔭較多的區域，或裝頂棚遮蔭，比如新北市十三行博物館陽光廣場舞台底下設沙坑，為沙坑遮風避雨，且通風涼爽廣受好評。
新北市轄區內有數百多個公園，其中近200座是共融式公園，大型遊具多未有遮蔽物，孩子難免受不了。因此有些公園設計時，會挑選陰涼處、選用不吸熱的材質等，讓孩子玩得盡興。新北十三行博物館陽光廣場有一處戶外沙坑，正好在舞台下方，形狀象徵魯凱族、排灣族的守護神「百步蛇」頭部，舞臺地板作為沙坑屋頂可遮風避雨、通風涼爽。
此外，新北考古公園仿考古探坑的造型建置沙坑，有頂蓬又通風的設計，可不定期辦理考古活動，讓孩子化身小小考古學家體驗發掘樂趣，從玩樂中學習。
議員陳明義說，去年曾發生公園金屬材質遊具燙傷孩子，公所緊急鋪上軟墊、人工草皮後隔熱，今年就較少收到民眾陳情，但新建公園的大型遊具，很多沒考量遮蔭，孩子遊玩還是會熱，認為未來設計上應考量極端氣候，避免熱傷害。
議員黃淑君也說，今年較少收到孩子玩遊具燙傷，且部分公園設計時，就有挑在陰涼處，選用較不吸熱材料等。黃說，雖然新建公園打造得美輪美奐，但後續維修是一大問題，比如板橋環河公園2022年啟用，墊材採用韓國制，後續維護恐無法再用進口貨，維管成為問題；或是有公園以木屑代替沙坑 ，但木屑容易發霉、損壞率高並不好顧。
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