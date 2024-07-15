運動人口冠六都 北市打造全國首室內實彈靶場、後年啟用

台北市長蔣萬安推動運動中心2.0政策，要以現有12區運動中心為基礎，打造「一館一特色」的躍動館，蔣今天出席躍動館新生館動工，新生館除保有原來的游泳池、籃球場，另會設置全國第一座實彈射擊靶場，及結合身障運動友善的「輪椅夢公園」，預計2026年完工啟用。後續還會有電競虛擬體驗、鐵人三項、匹克球與寵物友善等主題躍動館。

蔣萬安今出席躍動館新生館動工典禮表示，今天動工的新生館在中山區，台北市第一座運動中心也在中山區，在民國92年設立至今已20年，未來北市將整體規畫於6年內，闢建9座躍動館。

蔣也提到，目前台北市規律運動人口比例已破38%，是六都第一，但他不以此自滿，目標是要讓台北市的規律運動人口突破40％，也讓每年1千萬人次使用率的運動中心再增加25％，朝全齡友善的「運動之都」邁進。

北市體育局表示，北市府推動「台北躍動館計畫」，透過改建或整修既有老舊公共建築，擇運動資源較為稀缺區域打造躍動館，今年4月率先動工的士林區原克強公園游泳池，將改建為北市首座以兒童體適能中心為特色的「台北躍動館--克強館」；這次中山區原新生公園網球場及游泳池拆除改建為標準室內射擊靶場的複合式運動場館，並結合周邊無障礙運動友善環境的「輪椅夢公園」。

「台北躍動館--新生館」鄰近新生公園，場館規畫為地上3層、地下1層建築，內含體適能中心、運動教室、多功能教室、親子休憩空間及綜合球場，並規畫設置室內射擊靶場作為場館主軸特色，戶外仍保有游泳池、網球場、網球場、籃球場等設施。整體工程預計2026年完工啟用，未來能提供市民運動新去處，更將成為中山區特色新地標。

體育局長王泓翔表示，體育局與相關單位合作盤點全市公有房地資源後，除以兒童體適能為主題的克強館及以室內射擊、身障友善為特色的新生館陸續動土外，後續還規劃分別以運動展演、電競虛擬體驗、鐵人三項、水上運動、匹克球與寵物友善、滑輪溜冰、草地球類運動等主題特色躍動館，不僅提供更多高度需求的市內綜合球場，也納入各項新興或具發展潛力的運動設施。