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眾多議員反映三鶯線配套 侯友宜視察說重話拚明年完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北捷運三鶯線拚明年完工，周邊配套引發地方民代關心。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，周邊配套引發地方民代關心。記者李成蔭／攝影

新北捷運三鶯線拚明年完工，市長侯友宜強調接下來將做各項測試，也針對耐震工法重話要趁能補強先補強，別重演0403大地震造成環狀線錯位，尤其該線由新北自建，更不能漏氣。地方民代反映噪音、停車、人行道問題，市府也強調都有配套，會讓民眾方便到達及轉乘。

侯友宜今到新北三峽視察三鶯線三峽（LB06）站工程，了解工程進度及地方意見，眾多議員及里長到場，大家除反映現有問題外，也盼市府未來做好配套及盡早通車。

侯友宜表示，三鶯線正趕工中，目前總體進度已達76%，接下來8月做列車靜態測試、9月做列車動態測試、10月全線軌道合龍、11月模擬無人駕駛模式及號誌動態整合測試；明年第二季進入全線動態測試，拚明年底穩定性測試完成達到實質完工、初履勘；在經交通部審查、安全無虞下拚2026年初通車，完工後民眾前往北市通勤時間將可減少20分鐘。

現場議員也紛紛反映問題，卓冠廷表示未來人行道及現有噪音問題仍在；洪佳君也說，不能只有會吵的孩子有糖吃，隔音措施要全面規畫。江怡臻則說，路網成形對減碳有幫助，也盼規畫好觀光及帶動地方經濟等。三峽區里長聯誼會長陳志泉指出，未來民眾轉乘停車是問題，要及早規畫。

捷運局長李政安表示，隔音牆都比標準高5分貝，民眾有感到特殊敏感區都可反映來會勘；交通局長鍾鳴時也說，周邊交通分三階段檢視，包含先檢視社區連結站體道路，通車前半年全面檢視行人、公車接駁及轉乘停車動線，完工前會再次檢視周邊可運用停車空間。

外界關注0403大地震造成新北環狀線軌道錯位，市議員林金結也於現場表達憂心；侯友宜強調，目前也在思考環狀線當時在「6弱」等級下為何無法抵擋，現在全力搶修補強至更高等級，拚年底通車目標。侯現場也說重話，三鶯線是新北自建，雖然沿線地形單純，也沒受地震影響，但一定能補強就先補強，朝更高耐震等級方向，「不要等出事」，否則這一定追究責任；李政安現場也允諾會全面檢視評估。

板橋區的新北市議員黃淑君也到場表達憂心，因為三鶯線接壤板南線，恐使影響板橋居民搭乘空間，侯友宜也強調目前已跟北捷協調，正增加7列車投入服務，轉乘站也做好直通電梯，未來更要銜接桃園綠線，讓北北桃民眾都方便搭乘。

另外，有關美國前總統川普遭槍擊，侯友宜也於媒體聯訪時表示，民主社會需要累積更多善意，選舉當中發生重大槍擊事件讓民主倒退，所以譴責暴力，盼更快釐清，不要因為暴力而影響民主過程。

新北捷運三鶯線拚明年完工，市長侯友宜今到新北三峽視察三鶯線三峽（LB06）站工程。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，市長侯友宜今到新北三峽視察三鶯線三峽（LB06）站工程。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，周邊配套引發地方民代關心。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，周邊配套引發地方民代關心。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，周邊配套引發地方民代關心。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，周邊配套引發地方民代關心。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，市長侯友宜今到新北三峽視察三鶯線三峽（LB06）站工程，聽取捷運局長李政安簡報說明。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，市長侯友宜今到新北三峽視察三鶯線三峽（LB06）站工程，聽取捷運局長李政安簡報說明。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，周邊配套引發地方民代關心。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，周邊配套引發地方民代關心。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，周邊配套引發地方民代關心。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，周邊配套引發地方民代關心。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，市長侯友宜今到新北三峽視察三鶯線三峽（LB06）站工程並致詞。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，市長侯友宜今到新北三峽視察三鶯線三峽（LB06）站工程並致詞。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，市長侯友宜今到新北三峽視察三鶯線三峽（LB06）站工程，捷運局長李政安簡報說明。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，市長侯友宜今到新北三峽視察三鶯線三峽（LB06）站工程，捷運局長李政安簡報說明。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，市長侯友宜今到新北三峽視察三鶯線三峽（LB06）站工程。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，市長侯友宜今到新北三峽視察三鶯線三峽（LB06）站工程。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，新北市長侯友宜今視察，並於活動後接受聯訪。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，新北市長侯友宜今視察，並於活動後接受聯訪。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，周邊配套引發地方民代關心，仍有民眾反映噪音問題。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，周邊配套引發地方民代關心，仍有民眾反映噪音問題。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，周邊配套引發地方民代關心。記者李成蔭／攝影
新北捷運三鶯線拚明年完工，周邊配套引發地方民代關心。記者李成蔭／攝影

三鶯線 侯友宜

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