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炎夏裡公園遊戲場恐燙傷親子 北市：設置遮陽網改善

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
迪化休閒運動公園攀爬網暨溜滑梯組。圖／北市工務局提供
迪化休閒運動公園攀爬網暨溜滑梯組。圖／北市工務局提供

北市公園處2021年起針對所轄有遊戲場檢討周遭有無樹木、建物遮蔭，並對「金屬等易升溫材質」的遊具設備，評估優先設置遮陽設施，經檢討後有易升溫金屬材質的遊戲場共有35座，其中23座遊戲場皆已有設置遮陽設施、樹蔭或建物等遮蔽，其餘12座遊戲場經公園處已於2023年1月底前完成遮陽網設置，改善遊戲場高溫狀況。

衛工處所轄迪化休閒運動公園遊戲場、內湖運動公園兒童遊戲場均設有遮陽設施，水利處所轄12座河濱公園遊戲場中，有7處設置遮陽網。 

新設置兒童遊戲場訂有「遊戲場遮陽設施設置標準作業流程」，設計公司在規畫設計階段，就必須考量兒童遊戲場現場周遭環境的遮陽條件，如現場環境遮陽設施不足，則須評估設置遮陽設施。

公園處指出，考量到公園橡膠鋪面溫度有時因夏日曝曬高溫，2023年起遊戲場改建或更新時，則從遊具本體設計較佳遮蔭方式，以高塔遊戲組為例，藉由高塔遮蔽效果，讓高塔下方處能有一處較清涼的遊戲環境，以降低夏日炎熱帶來的影響，讓孩童盡量有個涼爽遊戲空間。

近年也經常使用的鬆散材鋪面，像是礫石、砂、木屑等，其中砂及木屑對高溫防護有較佳的效果。公園處說，在規畫時均會納入評估、地方溝通時也會推薦，在取得地方民意支持下推動。 

公園處表示，在極端氣候下，夏季高溫已是全球趨勢，雖已針對既有遊戲場檢討是否為易升溫材質，也全數設置完成遮陽設備，逐步採用高塔式遊戲組作為遊戲場設計內容，不過仍建議家長與孩童盡量避免在最高溫的午後外出曝曬，以免中暑。

台北市議員柳采葳表示，之前台北市政府在更換共融式遊具時，都有經過高溫檢測，但遮陽措施只有遮陽棚只能治標，不少遊具還是很燙。她認為公園處未來設置遊具時，應考量天氣狀況，可利用地形地貌或植栽較多處，設置在免於太陽直射處，否則氣溫愈來愈高，恐怕限制孩童玩樂權益，市府也可研擬降溫措施，如在遊樂尖峰時段設置水冷扇、水霧等，都是立即有效措施。

今天上午11時，記者偕特公盟團隊來到新北新莊區的頭前運動公園實測各式鋪面。記者王慧瑛／攝影
今天上午11時，記者偕特公盟團隊來到新北新莊區的頭前運動公園實測各式鋪面。記者王慧瑛／攝影
雙園河濱公園遊戲場。圖／北市工務局提供
雙園河濱公園遊戲場。圖／北市工務局提供
大佳河濱公園遊戲場。圖／北市工務局提供
大佳河濱公園遊戲場。圖／北市工務局提供
迪化休閒運動公園手壓泵浦。圖／北市工務局提供
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北市 高溫

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