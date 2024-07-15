幼兒園狼師通報一年才停職？ 蔣萬安還原過程、絕對嚴查辦

北市私立幼兒園長之子涉嫌猥褻、性侵，偷拍20多名女童，並被查扣600多部影像，有民代質疑，該案2022年7月其實就第一次被通報，直到2023年7月才處理？遭質疑處理慢、出現空白的一年？北市長蔣萬安今親上火線回應，蔣說，任何兒少保護事件絕對零容忍，一定嚴查、嚴辦。2022年7月第一次通報，他還未上任，但整個過程如可以有更精進，都會全盤了解，該怎處置就怎處置。

蔣萬安今天上午出席體育局躍動館新生館動工典禮，對於幼兒園狼師案，蔣萬安說，發生這樣的事，所有人都感到非常痛心，他也感到非常的痛心，也非常的氣憤。蔣表示，他的立場非常清楚，就是對於行為人一定追究到底，嚴懲不貸，任何兒少保護的事件，他絕對零容忍，一定是要「即刻反應、橫向聯繫、火速查辦」，並且嚴查、嚴辦。

蔣萬安今天也還原整個通報的處理過程，他說，他上任之後，在2023年7月接獲通報，第一時間就要求徹查，當月開始也即刻對行為人、負責人撤銷幼兒園的設立許可、終身不得任職，同時依法開罰法定最重的罰則。蔣表示，他上任之後，都再三的跟各局處要求，碰到類似兒少保護案件，一定是要「即刻反應、橫向聯繫、火速查辦」。

蔣說，市府也召開跨局處會議，提出修法來進一步確保兒少的保護，對於外界所說2022年7月所接獲通報的案子，教育局跟社會局昨天也對外有清楚的說明，雖然他還沒上任，但教育局跟他回報，當時有即刻調閱相關監視器畫面，警方也介入了調查，檢察官也積極的偵辦，後來該案全案偵查終結不起訴處分。

蔣表示，他上任後，去年7月市府接獲通報，當月開始即刻做了相關對應的處置，教育局開了4次認定委員會，也跟社會局即刻的召開家長說明會，府級也成立了跨局處檢討會議，提出了4項的精進作為。

媒體追問，這起幼兒園狼師案，2022年7月第一次通報時查無證據，接下來是否會再度檢視通報案件的調查處理流程，讓機制建置更完整？蔣萬安說， 當時教育局所有整個處理的過程，有跟他回報，有調閱監視器，警方查辦也不起訴處分。整個過程如果可以有在精進的地方，都會全盤的來了解，該怎麼處置就怎麼處置。