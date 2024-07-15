快訊

中共對台海嚴格執法 賴政府能因應這場無煙硝戰爭？

叔叔過世姪女提領存款慘挨告 「2關鍵」一二審判無罪

高雄逮1女！林士傑命案警追權利車流向 她透過臉書購買第2、3輛作案車

公園熱「烤」驗 遊戲場自然鋪面及人工鋪面竟溫差竟30度

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北75歲李先生就住新莊頭前運動公園附近，他每天上午8點多固定到公園使用運動設施，他說，運動設施旁若有樹木，遮蔭效果有顯著作用。記者王慧瑛／攝影
新北75歲李先生就住新莊頭前運動公園附近，他每天上午8點多固定到公園使用運動設施，他說，運動設施旁若有樹木，遮蔭效果有顯著作用。記者王慧瑛／攝影

氣溫居高不下，到戶外公園嬉戲要當心熱傷害，金屬材質遊憩設施恐燙傷孩童細嫩皮膚，人工鋪面和自然鋪面在酷暑下，溫度可差異到30度，特公盟近年持續倡議，要求公園管理單位應提出具體改善措施，可多選用樹皮、礫石、沙，保障孩童遊戲權。

今天上午11時，記者偕特公盟團隊來到新北新莊區的頭前運動公園實測各式鋪面，今早遊戲場有20多名安親班小朋友在遊戲，有人玩了一會兒就在一旁直喊熱，有人拿出小電扇降溫，有人很快就把水壺的水喝完，不斷問「這附近會有飲水機嗎」一旁沙池有一名年輕爸爸帶3歲兒子在玩沙，小朋友赤腳穿梭在沙池、礫石池之間，直說「地板好燙喔！」

讀小一的黃小弟說，早上9點多安親班老師帶他們來公園玩，可以一路玩到11點，但天氣太熱，讓人懶洋洋的，加上之前曾有中暑經驗，讓他對大熱天到公園有點恐懼。

75歲李先生就住頭前運動公園附近，他每天上午8點多固定到公園使用運動設施，他說，運動設施旁若有樹木，遮蔭效果有顯著作用，他常到公園活動，他會想赤腳踩礫石池，但夏天實在熱到無法踩，建議礫石池上方能有更完整的遮蔭。

特公盟團隊帶著紅外線測溫槍實測，在沒有遮蔭處，人工草皮鋪面是65度、無縫鋪面是55度、自然草地34度、碎石是52度、沙坑是53度、樹皮鋪面是34度。在有樹木或遮陽布幕下，碎石降為35度、沙坑是37度、樹皮鋪面25度，在酷暑下，遮蔭設施格外重要。

特公盟公園組組長鍾欣潔說，頭前運動公園的鋪面相當豐富，涵蓋人工草皮、木屑、碎石、沙坑及無縫軟墊等，每一種材質各有不同特性及優缺點。鍾指出，遊戲場鋪面可以很多元，選擇鋪面材質時應考慮全球暖化、熱傷害問題，自然鬆散的鋪面有降溫的效果，承受墜落的安全性高，且具有遊戲性，考慮台灣氣候炎熱，遊戲場更應多加使用自然鬆散素材作為鋪面。

鍾表示，遊戲場設置時就應將遮蔭納為重要條件之一，若能有樹木，帶來的天然遮蔭是最佳狀態，選鬆散鋪面也是有效的降溫方式之一，因為每一座遊戲場環境主客觀條件不同，可能有所限制，可參考加坡、日本、澳洲、歐美等地做法，當地夏季溫度也高，可以借鏡他們作法包括，遊戲場旁加裝溫度、紫外線提醒，讓民眾有主動意識評估熱傷害發生率，再者是加裝水遊戲或噴霧，讓孩子在遊戲過程中就有降溫效果，或至少有洗手台設施，熱傷害發生時，可快速找到水源降溫。另建議周邊有涼亭、自然遮蔭處、可提供降溫休息。

對於特公盟建議使用多元鋪面，新北市政府表示，設計階段會多傾聽民間團體、附近居民及小朋友意見。新莊公所表示，頭前運動公園有多種鋪面，管理挑戰增加，沙池、礫石池常會被混到，每隔一段時間會有清潔人員來過濾、整理，也考慮找志工來協助公園維管。

暑假期間，安親班老師帶小朋友到新北新莊頭前運動公園「放電」，大熱天下，有小朋友直呼難熬，有人拿出小電扇降溫。記者王慧瑛／攝影
暑假期間，安親班老師帶小朋友到新北新莊頭前運動公園「放電」，大熱天下，有小朋友直呼難熬，有人拿出小電扇降溫。記者王慧瑛／攝影
暑假期間，安親班老師帶小朋友到新北新莊頭前運動公園「放電」，大熱天下，有小朋友直呼難熬，有人拿出小電扇降溫。記者王慧瑛／攝影
暑假期間，安親班老師帶小朋友到新北新莊頭前運動公園「放電」，大熱天下，有小朋友直呼難熬，有人拿出小電扇降溫。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園的無縫鋪面溫度是55度。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園的無縫鋪面溫度是55度。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園的天然草皮溫度是34度。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園的天然草皮溫度是34度。記者王慧瑛／攝影
暑假期間，安親班老師帶小朋友到新北新莊頭前運動公園「放電」，大熱天下，有小朋友直呼難熬，有人拿出小電扇降溫。記者王慧瑛／攝影
暑假期間，安親班老師帶小朋友到新北新莊頭前運動公園「放電」，大熱天下，有小朋友直呼難熬，有人拿出小電扇降溫。記者王慧瑛／攝影
暑假期間，安親班老師帶小朋友到新北新莊頭前運動公園「放電」，大熱天下，有小朋友直呼難熬，有人拿出小電扇降溫。記者王慧瑛／攝影
暑假期間，安親班老師帶小朋友到新北新莊頭前運動公園「放電」，大熱天下，有小朋友直呼難熬，有人拿出小電扇降溫。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園有遮蔭的沙坑溫度是37度。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園有遮蔭的沙坑溫度是37度。記者王慧瑛／攝影
暑假期間，安親班老師帶小朋友到新北新莊頭前運動公園「放電」，大熱天下，有小朋友直呼難熬，有人拿出小電扇降溫。記者王慧瑛／攝影
暑假期間，安親班老師帶小朋友到新北新莊頭前運動公園「放電」，大熱天下，有小朋友直呼難熬，有人拿出小電扇降溫。記者王慧瑛／攝影
3歲小男童跟著父親到新北新莊頭前運動公園「放電」，玩沙後到一旁洗腳。記者王慧瑛／攝影
3歲小男童跟著父親到新北新莊頭前運動公園「放電」，玩沙後到一旁洗腳。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園人工草皮鋪面是64度。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園人工草皮鋪面是64度。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園無遮蔭的礫石鋪面是52度。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園無遮蔭的礫石鋪面是52度。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園無遮蔭的樹皮鋪面是34度。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園無遮蔭的樹皮鋪面是34度。記者王慧瑛／攝影
新北新莊頭前運動公園的樹梢遊戲塔，下方鋪面是樹皮。記者王慧瑛／攝影
新北新莊頭前運動公園的樹梢遊戲塔，下方鋪面是樹皮。記者王慧瑛／攝影
暑假期間，安親班老師帶小朋友到新北新莊頭前運動公園「放電」，大熱天下，有小朋友直呼難熬，有人拿出小電扇降溫。記者王慧瑛／攝影
暑假期間，安親班老師帶小朋友到新北新莊頭前運動公園「放電」，大熱天下，有小朋友直呼難熬，有人拿出小電扇降溫。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園有遮蔭的礫石鋪面是35度。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園有遮蔭的礫石鋪面是35度。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園有遮蔭的樹皮鋪面是25度。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園有遮蔭的樹皮鋪面是25度。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園沒遮蔭的沙坑溫度是53度。記者王慧瑛／攝影
上午11時許，新北新莊頭前運動公園沒遮蔭的沙坑溫度是53度。記者王慧瑛／攝影

朋友 運動

延伸閱讀

宜蘭第一座標準滑步車賽場啟用 冬山鄉辦趣味競賽揭開序幕

北市公園兒童遊戲場惹議 議員曝損壞增多修繕慢

兒童遊戲場缺失修繕像等過新年？ 北市議員曝：逾數月、逾1年都有

台中55歲婦酷暑徒步赴約熱昏 體溫42度插管搶救

相關新聞

幼兒園狼師通報一年才停職？ 蔣萬安還原過程、絕對嚴查辦

北市私立幼兒園長之子涉嫌猥褻、性侵，偷拍20多名女童，並被查扣600多部影像，有民代質疑，該案2022年7月其實就第一次...

比昨還爆熱！北市這4區高溫橘燈 社子上午11點已破37度

中央氣象署今天上午11時48分，再度針對台北市士林、內湖、信義、大安區發布橙色高溫燈號，有連續出現36°C高溫的機率。截...

大稻埕夏日節多場焰火秀與音樂會 交管措施、範圍出爐

2024大稻埕夏日節7月17日登場，今年規畫4場焰火秀、5場音樂會，每場次預計吸引逾6萬人次。台北市交通警察大隊今公布交...

公園熱「烤」驗 遊戲場自然鋪面及人工鋪面竟溫差竟30度

氣溫居高不下，到戶外公園嬉戲要當心熱傷害，金屬材質遊憩設施恐燙傷孩童細嫩皮膚，人工鋪面和自然鋪面在酷暑下，溫度可差異到3...

影／打造運動之都邁大步 臺北躍動館新生館今動土

「臺北躍動館-新生館」今天正式動土，將原新生公園網球場管理室拆除改建，打造為擁有室內射擊靶場、結合無障礙運動友善的特色運...

三重鄰損案鑑定出爐 新北7月推新措施防鄰損災害

今年2月發生的三重鄰損案，住戶選定第三方公正單位新北土木技師公會鑑定建物結構，結果日前出爐「尚無結構安全疑慮」，目前住戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。