公園熱「烤」驗 遊戲場自然鋪面及人工鋪面竟溫差竟30度

氣溫居高不下，到戶外公園嬉戲要當心熱傷害，金屬材質遊憩設施恐燙傷孩童細嫩皮膚，人工鋪面和自然鋪面在酷暑下，溫度可差異到30度，特公盟近年持續倡議，要求公園管理單位應提出具體改善措施，可多選用樹皮、礫石、沙，保障孩童遊戲權。

今天上午11時，記者偕特公盟團隊來到新北新莊區的頭前運動公園實測各式鋪面，今早遊戲場有20多名安親班小朋友在遊戲，有人玩了一會兒就在一旁直喊熱，有人拿出小電扇降溫，有人很快就把水壺的水喝完，不斷問「這附近會有飲水機嗎」一旁沙池有一名年輕爸爸帶3歲兒子在玩沙，小朋友赤腳穿梭在沙池、礫石池之間，直說「地板好燙喔！」

讀小一的黃小弟說，早上9點多安親班老師帶他們來公園玩，可以一路玩到11點，但天氣太熱，讓人懶洋洋的，加上之前曾有中暑經驗，讓他對大熱天到公園有點恐懼。

75歲李先生就住頭前運動公園附近，他每天上午8點多固定到公園使用運動設施，他說，運動設施旁若有樹木，遮蔭效果有顯著作用，他常到公園活動，他會想赤腳踩礫石池，但夏天實在熱到無法踩，建議礫石池上方能有更完整的遮蔭。

特公盟團隊帶著紅外線測溫槍實測，在沒有遮蔭處，人工草皮鋪面是65度、無縫鋪面是55度、自然草地34度、碎石是52度、沙坑是53度、樹皮鋪面是34度。在有樹木或遮陽布幕下，碎石降為35度、沙坑是37度、樹皮鋪面25度，在酷暑下，遮蔭設施格外重要。

特公盟公園組組長鍾欣潔說，頭前運動公園的鋪面相當豐富，涵蓋人工草皮、木屑、碎石、沙坑及無縫軟墊等，每一種材質各有不同特性及優缺點。鍾指出，遊戲場鋪面可以很多元，選擇鋪面材質時應考慮全球暖化、熱傷害問題，自然鬆散的鋪面有降溫的效果，承受墜落的安全性高，且具有遊戲性，考慮台灣氣候炎熱，遊戲場更應多加使用自然鬆散素材作為鋪面。

鍾表示，遊戲場設置時就應將遮蔭納為重要條件之一，若能有樹木，帶來的天然遮蔭是最佳狀態，選鬆散鋪面也是有效的降溫方式之一，因為每一座遊戲場環境主客觀條件不同，可能有所限制，可參考加坡、日本、澳洲、歐美等地做法，當地夏季溫度也高，可以借鏡他們作法包括，遊戲場旁加裝溫度、紫外線提醒，讓民眾有主動意識評估熱傷害發生率，再者是加裝水遊戲或噴霧，讓孩子在遊戲過程中就有降溫效果，或至少有洗手台設施，熱傷害發生時，可快速找到水源降溫。另建議周邊有涼亭、自然遮蔭處、可提供降溫休息。