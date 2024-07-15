影／打造運動之都邁大步 臺北躍動館新生館今動土

「臺北躍動館-新生館」今天正式動土，將原新生公園網球場管理室拆除改建，打造為擁有室內射擊靶場、結合無障礙運動友善的特色運動場館，預計2026年完工啟用。台北市長蔣萬安表示，透過舉辦多元且高規格國際性體育賽事，帶動全民運動風氣，再搭配運動激勵計畫及增闢硬體場館，持續提升北市規律運動人口比例，而隨著「臺北躍動館-新生館」動土，使6年內新建9座躍動館的擘劃藍圖再往前邁一大步，逐步將臺北市打造為全友善的「運動之都」。

「臺北躍動館-新生館」鄰近新生公園，場館規劃為地上3層、地下1層建築，內含體適能中心、運動教室、多功能教室、親子休憩空間及綜合球場，並規劃設置室內射擊靶場作為場館主軸特色，而戶外仍保有游泳池、網球場、網球場、籃球場等設施。整體工程預計2026年完工啟用，未來能提供市民運動新去處，更將成為中山區特色新地標。

蔣萬安今天主持「臺北動館-新生館」動土儀式，並為工程祈福。在致詞時表示，臺北市規律運動人口比例近40%，為六都第一，再加上體育局推出u-Sport鼓勵計畫，並將舉辦世界棒球12強棒球賽、2025世界壯年運動會等大型賽事，使運動風氣更盛、硬體設備場館需求漸增，因此自上任來，在原有12座運動中心基礎上持續打造各具特色運動場館，目標於6年內新建9座躍動館，不僅提高體育設施普及性，且滿足各類使用族群需求，將臺北打造為全齡友善的「運動之都」。