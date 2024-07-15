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大稻埕夏日節多場焰火秀與音樂會 交管措施、範圍出爐

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市觀傳局長王秋冬化身為「聽團仔」推廣2024大稻埕夏日節活動。記者鍾維軒／攝影
台北市觀傳局長王秋冬化身為「聽團仔」推廣2024大稻埕夏日節活動。記者鍾維軒／攝影

2024大稻埕夏日節7月17日登場，今年規畫4場焰火秀、5場音樂會，每場次預計吸引逾6萬人次。台北市交通警察大隊今公布交通管制措施與範圍，活動當天19時至21時30分針對活動周遭道路實施交通疏導，並視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件識別進入；淡3至5號水門堤外路邊停車格取消，YouBike大稻埕碼頭站18時至21時30分暫停營運。

為降低活動周邊交通影響，7月17、24及31日19時至21時30分，針對市區道路實施通疏導管制，管制範圍自涼州街（不含）以南，延平北路（不含）、塔城街(不含)、西寧北路(不含)以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，禁止汽、機車進入，視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件識別進入。

北市交通大隊表示，去年第一天活動因為人潮超乎預期，不少民眾給予指教，今年將加強管制，88名員警、122名義警投入交管工作。由於21時會有一波小尖峰，過往都是20時 30分放焰火，今年提前至20時，結束後還有演唱會，減輕散場過於集中的壓力。

觀傳局長王秋冬介紹，7月17日、24日及31日會有300秒主題焰火秀、8月10日最後一天是480秒焰火，每個場次都有音樂活動，而8月3日則在大稻埕永樂廣場舉辦音樂會。

大稻埕 身分證 音樂會

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