三重鄰損案鑑定出爐 新北7月推新措施防鄰損災害

今年2月發生的三重鄰損案，住戶選定第三方公正單位新北土木技師公會鑑定建物結構，結果日前出爐「尚無結構安全疑慮」，目前住戶已與建商進入調解程序，工地已經復工。新北市府工務局為防止鄰損案件再度發生，7月起新增「擋土安全維護措施為必須申報勘驗項目」，地下室開挖前須先現場會勘並結合現行專業公會防災勘查機制才能動工。

發生在今年2月27日的三重鄰損案，一處工地施工時，不慎導致連續壁破裂，造成一旁兩棟建築傾斜，總計影響28戶、86人，當下經三大技師公會評估，認定兩棟建築結構安全在法定標準內，住戶才得以返家，但內心仍不免怕怕。

經住戶選定第三方鑑定單位新北土木技師公會，歷經數月檢測，日前結果出爐，相關數據都在正常值案為，認定「尚無結構安全疑慮」，但歷經0403強震，市府不敢大意，再度委託相關單位，目前持續監測中。

由於住家有損毀、龜裂部分，住戶陳大哥表示，目前已經跟建商進入協調階段，靜待後續協調結果。

當地溪美里長葉仁德表示，現在住戶與建商已經走到協調賠償程序，相關金額與方式待雙方協調，不過事件發生後，又經歷強震，住戶多少還是有點擔心，也希望後續建物處理情形加快，才不會住得不安心。

工務局施工科長陳俊翰表示，目前經過第三方公正單位鑑定沒有結構安全之虞，住戶針對建物損壞部分，提列相關費用，看是要怎麼修，還是怎麼處理，目前仍在協調中；雖然鑑定結構尚無安全疑慮，鑑定單位也持續監測，確保住戶安全。

為防止類似事件發生，新北市工務局今年7月起，新增擋土安全維護措施為必須申報勘驗項目，由施工業者提出，將透過現場會勘、結合現行專業公會防災勘查機制，希望能夠落實監造人、承造人、專任工程人員及工地主任在施工過程查核，確保地下室連續壁施作安全。

市府也修正「新北市建築物施工損壞鄰房事件處理程序」，為消弭受損戶對其建築物初步安全認定結果疑慮，增訂承造人應委託及會同專業公會現場勘查，共同出具初步勘查報告書以提升其公信力。

陳俊翰說，目前法令已經上路，要看業者施作進度是否進入地下室開挖階段，預計下半年陸續會有適用案件提出申請。