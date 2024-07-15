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甜甜圈店遭控用過期食品、老鼠亂竄 北市衛生局曝黑歷史曾挨罰18萬

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
網友在Threads上爆料台北東區甜點店，衛生環境相當糟糕，除了員工休息室中有很重老鼠味、甚至過期物品還繼續使用、咖啡機和器具都是垢未清潔乾淨，食材賣不完也重複使用。圖／翻攝網友「_wj.829」貼文
網友在Threads上爆料台北東區甜點店，衛生環境相當糟糕，除了員工休息室中有很重老鼠味、甚至過期物品還繼續使用、咖啡機和器具都是垢未清潔乾淨，食材賣不完也重複使用。圖／翻攝網友「_wj.829」貼文

台北東區某家甜點店敦化店，在網路遭爆料衛生環境不佳，常有老鼠出沒，甚至使用過期食品，向衛生局檢舉都沒有改善，北市衛生局表示，該甜點店去年因使用過期食品遭開罰18萬元，近日將再前往稽查，若有缺失將依法裁處。

一名網友在社群平台爆料，自己日前到東區這間甜甜圈店打工，結果卻發現場內衛生環境相當糟糕，除了員工休息室中有很重老鼠味、甚至過期物品還繼續使用、咖啡機和器具都是垢未清潔乾淨，食材賣不完也重複使用，「看到店家有那麼多訂單，都為那些買家感到難過。」

該網友表示，店家衛生觀念極差，讓人根本不想在那邊工作，甚至有前員工跑去私訊他，也說衛生環境很差，常看見老鼠在食材或環境亂竄，反映給店長也沒有妥善處理，還會情勒員工，前員工私下向衛生局多次檢舉也未見改善，勸告原Po還是趕快離職。

衛生局表示，去年11月曾到該店家稽查，冰箱廚房內有逾期食材，依法開罰18萬元，近日將再度前往稽查，針對人員、作業場所衛生及食材保存等稽查，若有逾期食品將加重處分，其他部分若有缺失也將依法裁處。

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