南西商圈被地圖砲檢舉是巧合？ 臉書粉專點出柯文哲TOD

近年最夯的赤峰及心中山南西商圈，因遭不明人士大規模檢舉引發熱議，臉書粉專「聲量看政治」在粉專貼文質疑，地圖砲式大範圍檢舉，與柯文哲任內TOD計畫畫設範圍接近一致？

「聲量看政治」粉專提到，最近心中山南西商圈與赤峰街，突如其來的大規模檢舉，讓人很納悶，為什麼會是這個商圈巷弄內的店家被地圖砲式的檢舉，大範圍的遭到市府限期改正？

回溯這五年來中山與雙連捷運站沿線週邊二側街區持續發生社區大事，從訴求保留公園綠地、保留露天早市、保留兒童集體創作的公共藝術，直到今日群起力爭保留巷弄文化商圈，爭議事件如此集中在這個街區，而且期間還跨了二任市長，難道其中案情不單純？

粉專提到，前任市長柯文哲在位期間，於2018年就從國外引入了「大眾運輸為導向的都市發展」（TOD）的概念，計畫要在台北93個捷運場站周邊提供容積獎勵優惠，期盼加速都市更新。

柯文哲在2022年就曾表示，「規畫未來15年台北市設計的時候，就要考量首都生活圈。捷運環狀線是10年內台北是交通最重要建設，利用環狀線路網建構，就要思考TOD重整，是要用首都生活圈來設計」。後來，就啟動了目前最大劍潭TOD開發計畫，而且這個計畫還爭議不小。

據了解，台北捷運總公司所在的中山商圈與赤峰街街區，也在柯文哲宏偉的TOD計畫裡。也就是說，柯文哲主政時期，中山商圈與赤峰街這裡的街區，就已被公告為TOD容積獎勵區。以此，提高赤峰街與中山商圈區域的容積獎勵，讓建商更有意願到此區開發都更單元。

聲量看政治粉專說，怪就怪在炒地掮客下手的精準度，不查則已，一查嚇人。柯文哲市府時期在中山商圈與赤峰街畫設預計進行TOD開發計畫的核心區域，套上圖層後，竟然與這次心中山南西商圈大規模被檢舉的店家分佈「範圍一致」。

不僅如此，根據「北市大眾運輸導向可申請開發許可地區細部計畫案可申請開發許可地區容積獎勵規定」，一旦參與開發計畫，建商所獲得的容積獎勵，最高可到基準容積的2倍！而且，必須要在TOD都市計畫公告實施日起六年內提出申請。

若以TOD計畫是自2018年6月21日公告實施日起算，今年已經是「相關計畫第五年」，想要賺中山商圈與赤峰街街區大規模TOD開發計畫，此時再不開地圖砲可能就會來不及了吧？

現任市長蔣萬安對TOD開發計畫牽涉甚廣，一上任就立刻通過劍潭的TOD計畫，無視專業團體所提的爭議...。粉專說，蔣萬安口中說的最愛心中山商圈是不是真愛，可以看他接下來如何切割柯市府任內的TOD R11/G14中山站開發計劃，拯救他所愛的心中山青創巷弄，又或是「柯規蔣隨」了。