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公車站牌識別度差 雙北將改善

聯合報／ 記者鍾維軒李成蔭／連線報導

北市聯營公車路線超過280條，有乘客反映因站牌字體小，看不清楚站名；民眾黨先前也做問卷，逾3成民眾認為站名不清楚、6成認為字體應加大，北市公運處表示，9月會擇定一條公車專用道試辦加大字體。新北交通局近期也收到路線圖太高或太低不便閱讀等問題，已盤點16條路線以上的候車亭改善資訊。

民眾黨北市議員張志豪表示，北市公車站牌站名不夠清楚，先前做問卷調查，有32.6%的人認為「站名太小不夠清楚，但不影響搭乘」、67.4％受訪者認為「站名不夠清楚，希望可加大」；議員陳宥丞建議，北市邁入超高齡化，可利用電子科技，採電子螢幕站牌，直接點閱、放大縮小等功能，提高站牌識別度，還兼具美觀。

新北市議員黃心華表示，曾有民眾陳情候車亭資訊複雜、排列不便閱讀，經市府調整後改善，但面對高齡化及都市發展帶來的光害，可仿照北市燈箱及夜間螢光標線等，提高公車站牌的識別度。

北市公運處長常華珍表示，確實需要增進公車站牌識別度，9月起會擇定一條公車專用道進行優化工程，先測試採用夜間辨識度佳的印刷材質，若成果不錯就會推展到其他專用道。至於路側站牌因版面小，會研究盡可能把字體放到最大，但加到多大未確定。

常華珍指出，公車專用道設置在道路中央，等候站台長，預計會在候車站台頭、尾端增設2面顯示站名，同時選擇夜間容易辨識的印刷材質進行測試。

新北市交通局運管科長林詩欽說，新北在2016年更新站牌時，就把字體放大；路線圖也於2019年左右放大過一次，字體由0.8公分放大至1公分以上，至於一些被遮擋、不便民眾靠近閱讀的站點，未來在施工候車亭時，會將站牌路線圖納入整體設計。

公車 字體

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