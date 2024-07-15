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北市自行車 推人行道人車分流

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
自行車族愈來愈多，為引導人車共道上的行人與自行車能適度分流，市府盤點淨寬達2.4公尺以上人行道，優先繪設人車分流標線。記者林麗玉／攝影
自行車族愈來愈多，為引導人車共道上的行人與自行車能適度分流，市府盤點淨寬達2.4公尺以上人行道，優先繪設人車分流標線。記者林麗玉／攝影

北市恢復YouBike前30分免費，使用率大增，每月平均事故約50件。議員何孟樺質疑，許多人仍對行人和自行車分道、共道分不清，除加強宣導，也應盤點3米以上人行道畫設分道，並將自行車道鋪面統一畫成紅色，全國一致供辨識。交通局表示，會配合新工處人行道更新，寬度逾3米就會採分道，並塗為磚紅鋪面。

北市去年平均每日YouBike使用為12.6萬人次，今年2月28日起恢復前30分鐘免費後，每日平均使用人次增至17.4萬，平日更達20萬。但至今年6月，自行車人車共道有315.9公里、分道僅91.7公里。何孟樺質疑，依規定，人行道寬度逾3米就可人車分道，應重新檢視是否設置，避免自行車與行人交織。

事實上，根據交通部「道路交通標誌標線號誌設置規則」，自行車道鋪面為磚紅色，北市自行車道不是沒塗色，就是塗成綠色，何孟樺質疑北市未依中央規則統一顏色，無法畫凸顯與人行道的差異，也導致人車交織愈發嚴重。交工處表示，配合新工處路面更新工程時，會一併調整自行車道鋪面為磚紅色。

交通警察大隊統計，北市YouBike事故去年7月至今年7月12日共563件，今年1至6月每月件數維持50件上下，常有民眾抱怨自行車不禮讓行人。民眾高先生說，上下班尖峰人行道上的自行車愈來愈多，常常會被後方YouBike按鈴讓路，有時自行車車速快，也相當危險。

交工處表示，自行車族愈來愈多，正盤點淨寬2.4米以上人行道，優先繪設人車分流標線，目前已在松德路300號、市府路1號試辦人行道人車分流。但依照「道路交通安全規則」，無論人車共道或分道，都要以行人通行優先，自行車騎士皆應禮讓行人。

人行道 北市 自行車

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