星期評論／極端氣候挑戰 別小看積淹水民怨

雙北近日都遇急降雨釀積淹水，極端天氣成常態，主政者不可以老推給極端氣候造成的結果，要有系統性思維，苦民所苦拿出治水對策，當心淹水民怨日益加深，將招致民意反撲。

雨彈狂炸，台北市本月9日一度出現63處積淹水，災情集中在信義、南港區，新北板橋浮洲地區積水達半個輪胎高，引發居民恐慌「怎麼又淹了」，里民紛紛向里長求助，第一線里長、議員最能感受到居民對淹水的怒氣與無奈。

2018年823豪雨水淹南台灣，民怨破口成高雄前市長韓國瑜崛起契機，凸顯淹水民怨不可輕忽。極端氣候挑戰加大，從缺水到淹水，防洪要有雙北共同生活圈的治水思維，更不能有自掃門前雪心態。

雙北都市化程度高，農田、荒地以及天然濕地等自然滯洪空間逐漸消失，政府透過前瞻計畫補助各縣市設置滯洪池，但是硬體建設追不上氣候變遷的挑戰，擴大排水路、打通排水瓶頸、設置滯洪池等要長期規畫，加強氣象預報，設置淹水感測器，提高預測、示警等整備量能，也是減災非常重要的一步。

面對極端氣候挑戰，須透過都市設計手段來解決，打造不怕淹的韌性城市，每一場大雨、颱風考驗著縣市政府應變能力與治水功夫，許多縣市誇口多麼成功的治水成績，卻不堪一擊而破功。

台灣地小人稠，長期以來攸關人民安全的隱形治理常被忽略，路平、燈亮、水溝通是城市安居樂業的基本功，下水道清淤工程更是一座城市的良心，急降雨壓力測試正好考驗城市治水是否過關，成績如何，這答案就由市民去感受。